Pašvaldību domēs ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds pašvaldībās reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā vēlēšanu izsludināšanas dienā - šā gada 21.janvārī.
Šā gada pašvaldību vēlēšanas notiks jaunajās administratīvajās teritorijās, un pēc vēlēšanām Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā. Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome 60 deputātu sastāvā tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025.gada vēlēšanām.
Salīdzinājumam 2017.gada pašvaldību vēlēšanās šā brīža 118 administratīvo teritoriju domēs, izņemot Rīgu, kopumā tika ievēlēti 1554 deputāti, līdz ar to pēc šā gada vēlēšanām deputātu skaits šajās pašvaldībās samazināsies par 56%.
Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 domē ir jāievēlē 15 deputātu, novados ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 60 000 - 19 deputātu, bet novados ar vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju, - 23 deputātu. Savukārt valstspilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000 iedzīvotāju domē ievēlējami 13 deputāti, bet valstspilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 15 deputātu.
Lielākais deputātu skaits būs jāievēlē Ogres novadā, izvēloties 23 pašvaldības deputātus. Pa 19 domniekiem ievēlējami Aizkraukles novadā, Bauskas novadā, Cēsu novadā, Dienvidkurzemes novadā, Dobeles novadā, Jelgavas novadā, Jēkabpils novadā, Ķekavas novadā, Madonas novadā, Mārupes novadā, Rēzeknes novadā, Ropažu novadā, Siguldas novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā un Valmieras novadā.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana šā gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 17.marta līdz 6.aprīlim. Deputātu kandidātu sarakstus varēs iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.
Lai kandidētu 2021.gada pašvaldību vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā kandidātam jābūt bez pārtraukuma reģistrētai dzīvesvietai pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020.gada 26.jūnija vai jābūt nostrādājušam attiecīgajā pašvaldībā kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz kopš 2020.gada 26.decembra. Tāpat būs iespējams kandidēt arī tajā vēlēšanu apgabalā, kur kandidātam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.