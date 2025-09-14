Svētdiena, 14.09.2025 22:03
Sanda, Sandija, Sanija, Sanita, Santa
Svētdiena, 14.09.2025 22:03
Sanda, Sandija, Sanija, Sanita, Santa
Sestdiena, 13. septembris, 2025 19:06

Pēc režisora Zilbaloža godalgotās animācijas filmas "Straume" motīviem tapusi bilžu grāmata

Leta
Pēc režisora Zilbaloža godalgotās animācijas filmas "Straume" motīviem tapusi bilžu grāmata
Publicitātes foto
Sestdiena, 13. septembris, 2025 19:06

Pēc režisora Zilbaloža godalgotās animācijas filmas "Straume" motīviem tapusi bilžu grāmata

Leta

Pēc režisora Ginta Zilbaloža godalgotās animācijas filmas "Straume" motīviem tapusi bilžu grāmata ar tādu pašu nosaukumu, informēja apgāds "Zvaigzne ABC".

Grāmata, tāpat kā filma, aizved ceļojumā cauri pārplūdušai pasaulei, kurā nav cilvēku. Galvenais varonis Kaķis ir pieradis būt viens, viņš ir izteikts individuālists, tomēr viņam būs jāmaina savi paradumi un jāiemācās sadarboties ar citiem dzīvniekiem, lai paglābtos no plūdiem.

Kaķis patveras nelielā laivā kopā ar Kapibaru, Lemuru, Suni un Putnu un cenšas pielāgoties jaunajai pasaulei. Ikviens no varoņiem kādā brīdī saprot, ka viņi spēs izdzīvot tikai tad, ja palīdzēs viens otram.

Filma "Straume" ir ieguvusi plašu starptautisku atzinību gan Latvijā, gan pasaulē. Tā ir saņēmusi augstu kritiķu novērtējumu un balvas. Trīs nozīmīgākie filmai piešķirtie apbalvojumi ir Eiropas Kinoakadēmijas balva, ASV kino un televīzijas industrijas balva "Zelta globuss" un ASV Kinoakadēmijas balva "Oskars".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.