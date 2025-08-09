Pēc rokfestivāla “Zibens pa dibenu” tiks nodrošināti vilcienu papildreisi uz Rīgu un Aizkraukli

Lai nodrošinātu klausītāju ērtāku nokļūšanu pēc pasākuma uz Rīgu un Aizkraukli, “ViVi”naktī uz 16.augustu organizē vilcienu papildreisus: vilciens Ogre – Rīgaplkst.02.00 atiet no Ogres unpienāks Rīgā 02.43; savukārt no Ogres uz Aizkraukli vilciens aties plkst.2.00 un Aizkrauklē pienāks plkst.2.41, norāda pasākuma organizatori.
Festivālā uz skatuves kāps “Inokentijs Mārpls”, DJ Dambis, “Silver Grooves”, latviešu folkmetāla grandi “Skyforger” un par klasiskās mūzikas huligāniem dēvētā grupa “Dagamba”.Gaidāmas negaidītas muzikālas performances, piedaloties mūziķim Reinim Sējānam, vijolniecei Justīnei Kulakovai-Sipņevskai un citiem viesmāksliniekiem, īstā Jura Kulakova garā apvienojot roka un akadēmiskās mūzikas jaudu. Skatītāji varēs piedzīvot arī dažādas “pērkonīgas” dullības, kultūras aktivitātes, radošas darbnīcas, aktivitātes ģimenēm un konkursus.
Šogad aprit 40 gadi kopš 1985. gada 6. jūlija, kad pēc "Pērkons" uzstāšanās Ogres estrādē grupas rokenrola enerģētikas un brīvības gara iedvesmoti jaunieši, saceļoties pret komunistiskās ideoloģijas žņaugiem, ceļā uz Rīgu izdemolēja divus pasažieru vilciena vagonus. Jauniešu emocijas un tam sekojošo tiesas procesu pret koncerta skatītājiem savā leģendārajā filmā “Vai viegli būt jaunam?” fiksēja un atainoja šā gada gaviļnieks – leģendārais kinodokumentālistsJuris Podnieks. Padomijā nepieredzētā jauniešu protesta akcija noveda pie jau iepriekš par dumpīgu uzskatītā “Pērkona” atkārtota aizlieguma, taču kļuva arī par priekšvēstnesi pārmaiņām sabiedrībā, kas vēlāk noveda pie Atmodas un Latvijas neatkarības atgūšanas.
Biļetes uz festivālu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.