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Pirmdiena, 21. septembris, 2026 12:44

Pēc šīs nedēļas lietavām Latvijā iespējama atvasara un +20 grādi

LETA
Pēc šīs nedēļas lietavām Latvijā iespējama atvasara un +20 grādi
Foto: Pexels.com
Pirmdiena, 21. septembris, 2026 12:44

Pēc šīs nedēļas lietavām Latvijā iespējama atvasara un +20 grādi

LETA

Šonedēļ Latvijā, visticamāk, ieradīsies cikloni ar stipru lietu, savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējama atvasara, prognozē sinoptiķi.


Pirmā ciklona ietekmē otrdienas pēcpusdienā Latgali no dienvidaustrumiem sasniegs lietus, trešdien valsts lielākajā daļā palaikam līs, gaisa temperatūra nepārsniegs +12..+17 grādus.

Paredzams, ka ceturtdien ieradīsies otrais ciklons, kas būs krietni spēcīgāks un laikapstākļus ietekmēs līdz pat sestdienai. Šis ciklons vietām var atnest ļoti stiprus nokrišņus, kuru daudzums sasniedz mēneša normu. Intensīvs lietus gaidāms plašā teritorijā, dažviet iespējama zemāko vietu applūšana.

Lietavas prognozētas visā Daugavas baseinā, tādēļ septembra beigās un oktobra sākumā ievērojami palielināsies ūdens pietece Daugavas hidroelektrostacijās.

Ciklons sagādās arī brāzmainu vēju. Lietus laikā pat dienas vidū gaisa temperatūra daļā valsts svārstīsies ap +10 grādiem. Salnas šonedēļ nav gaidāmas.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laikapstākļus ietekmēs anticiklons, saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs +20 grādiem.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzums šonedēļ Latvijā, it īpaši Latgalē, gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās četrās nedēļās - zemāks par normu vai tuvu tai. Gaisa temperatūra šonedēļ būs līdzīga daudzu gadu vidējam rādītājam, bet turpmākās trīs nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts.

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