Kā sēdē informēja ziņotājs Jānis Eglīts, konkursā uz amatu pieteicās pieci pretendenti, no kuriem uz otro kārtu tika virzīti četri kandidāti.
“Tika izsludināts konkurss uz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienotās pārvaldes vadītāja amatu. Pieteikšanās termiņš bija no 21. aprīļa līdz 7. maijam, ieskaitot. Konkursā pieteicās pieci pretendenti. Uz otro kārtu tika aicināti četri pretendenti, jo viens neatbilda noteiktajām prasībām. Pēc klātienes intervijām komisija nolēma virzīt lēmumprojektā norādīto personu ,” skaidroja Eglīts, norādot, ka līdz kandidāta apstiprināšanai informācija par konkrēto personu bija ierobežotas pieejamības.
Tomēr jautājums izraisīja plašas diskusijas deputātu vidū. Opozīcijas deputāte Dace Kļaviņa pauda šaubas par kandidāta atbilstību amatam, uzsverot reputācijas aspektu.
“Konkursa nolikumā viens no kritērijiem bija ļoti laba reputācija, taču, cik zināms no publiski pieejamās informācijas, šīs personas reputācijas kritērijs varētu būt apšaubāms,” sacīja Kļaviņa.
Savukārt bijušais Ogres novada mērs Egils Helmanis pauda pārliecinošu atbalstu Trapiņa kandidatūrai, īpaši uzsverot viņa līdzšinējo ieguldījumu Ikšķiles attīstībā.
“Es uzskatu, ka Trapiņa kungs ir daudz darījis Ikšķiles attīstības labā. Pirms viņa nākšanas pie varas un pēc tam Ikšķile ir būtiski mainījusies. Viņš aizstāvēja iedzīvotāju intereses, un tieši tāpēc kļuva neērts valdošajiem spēkiem. Es to redzēju savām acīm un uzskatu, ka mēģinājumi viņu diskreditēt nebija godīgi.
Viņš savu dzīvi veltījis Ikšķiles attīstībai un izveidojis to tādu, kādu to redzam šodien. Ikšķiles iedzīvotāji šobrīd bauda dzīves līmeni, kas lielā mērā tapis viņa darba rezultātā. Tāpēc uzskatu, ka cilvēkam, kurš tik daudz ieguldījis, ir arī pietiekami daudz pieredzes un sapratnes, lai pildītu šos pienākumus,” sacīja Helmanis.
Pretēju viedokli pauda opozīcijas deputāts Mariss Martinsons, kurš aicināja kolēģus ņemt vērā publiski pieejamo informāciju un iepriekš pieņemtos lēmumus.
“Ņemot vērā publiski pieejamo informāciju, spēkā esošos lēmumus un arī manu personisko pieredzi, man rodas šaubas par kandidāta atbilstību amatam,” norādīja Martinsons.
Tikmēr domes deputāts Gints Sīviņš aicināja respektēt konkursa komisijas darbu un nevērtēt kandidātu, balstoties uz pieņēmumiem.
“Komisija tika izveidota ar konkrētu mērķi – izvērtēt kandidātus un pieņemt profesionālu lēmumu. Ja mēs sākam balstīt savus secinājumus pieņēmumos vai publiskajā telpā izskanējušās spekulācijās, tad rodas risks nonākt situācijā, kurā tiek apšaubīts viss process kopumā, ” sacīja Sīviņš, piebilstot, ka “šis ir administratīvs amats, nevis politisks amats.”
Pēc ilgajām diskusijām un atšķirīgajiem viedokļiem deputātu vairākums atbalstīja Trapiņa kandidatūru, un viņš turpmāk vadīs Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldi.