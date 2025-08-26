Pēc ZZS iniciatīvas trīs gadus necels drukātās preses piegādes tarifus

Iepriekš Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA), kas pārstāv vairāk nekā 90% no visiem preses nozares dalībniekiem, izteica kategorisku iebildumu pret “Latvijas Pasta” sagatavoto preses piegādes tarifu paaugstinājuma plānu. Saskaņā ar preses izdevēju rīcībā esošo informāciju, piedāvātās izmaiņas paredzēja faktisko piegādes tarifu pieaugumu izdevējiem vidēji par 30%, bet dažos segmentos – īpaši reģionālajai presei ar mazāku svaru – pat virs 70%. Tādējādi kopējais preses piegādes tarifs 2 gadu laikā tiktu paaugstināts par 50 - 100%.
Šāds sadārdzinājums būtu ne tikai ekonomiski nepamatots un neproporcionāls izmaksu kāpumam tautsaimniecībā, bet arī tiešs drauds nacionālajai drošībai un informatīvās telpas daudzveidībai Latvijā, pauda LPIA un tam piekrīt arī ZZS.
Preses izdevējdarbība – it īpaši reģionālā – nav tikai komercdarbība, bet arī Latvijas demokrātijas, sabiedrības saliedētības un valsts drošības sastāvdaļa. Laikā, kad informatīvo telpu apdraud ārēja ietekme un dezinformācija, valstij ir jānodrošina pasta pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem par pieņemamu cenu.