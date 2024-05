Pedagogi: Esam jau noguruši

Dalībnieki bija izveidojuši plakātus ar saukļiem “Par cieņpilnu attieksmi”, “Pildiet likumu”, “Nāc manā vietā strādāt”, un citus. Vairums OgreNet aptaujāto pedagogu atzina, ka ir jau noguruši no ilgstošajiem streikiem un piketiem, kas turpinās jau teju desmit gadus, lai pievērstu uzmanību skolotāju apmaksas problēmām.

Ojārs Zvirbulis, datorikas skolotājs no Ikšķiles vidusskolas, bija sagatavojis sarkano kartīti kā futbolā, un par savu izvēli stāsta: “Mums Izglītības un zinātnes ministrija ieteica ieviest futbola kartītes, tad nu te tās ir!”. “Pikets ir pa pusei politiska spēle, ja nepiedalīsies būs slikti, ja piedalīsies, var būt dažādas sekas. Šis ir teātris un mēs kā aktieri. Skolotāji cīnās kā var!” norāda pedagogs, “man kā datorikas skolotājam ir sava veida privilēģijas, jo varu atrast darbu kādā privātā iestādē, vai vadīt, piemēram, robotikas pulciņu. Cik ilgi skolā vēl strādāšu, es nezinu. Man ir dažādas iespējas, kur varu strādāt izņemot skolā, bet, piemēram, latviešu valodas skolotājai nav šādu iespēju”.

Ierodoties uz piketa vietu, pedagogi bija vienoti, ne tikai vienādajās vestītēs, bet arī garā. Starp piketētājiem bija redzama arī Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, kura, pēc neskaitāmiem aicinājumiem, kāpa uz skatuves, lai skaidrotu savu nostāju.

Inga no Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” ir nemierā par valdības nepildītajiem solījumiem: “Mēs vienmēr ceram, ka valdības dotie solījumi tiks izpildīti. Ja neviens neparādīs savu nostāju, tad arī nekas nemainīsies, tāpēc mēs braucām šurp un piedalāmies piketā. Lai gan nepārstāvam savu iestādi pilnā sastāvā, vismaz esam daļa no tās, un parādām un cīnāmies, par to, ko gribam panākt. Pedagogi šajā piketā ir saliedēti, un, protams, ir jūtamas arī dusmas.”

Savukārt Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pārstāve Mairita piketā piedalās, jo pagājušā gada pedagogu streika prasības netika pildītas. “Šobrīd pirmsskolas pedagogiem nedēļā ir atvēlētas tikai sešas stundas citu pienākumu veikšanai ārpus kontaktstundām. Tajās ietilpst gan vecāku sapulces, gan plānošana, gan pasākumi, gan bērna individuālā izvērtēšana, gan individuālais darbs ar vecākiem, kā arī mācību materiāla veidošana un meklēšana un daudz kas cits. Diemžēl, realitātē, tas ir ļoti par maz, un bija plānots atvēlēt astoņas stundas citu pienākumu veikšanai, bet ministrija šo solījumu nepilda. Bieži skolotājiem nākas veikt šos pienākumus savā brīvajā laikā, un mēs, protams, to darām, bet vēlamies saņemt attiecīgu atalgojumu par nostrādāto darbu,” norāda piketa dalībniece, “ir nepieciešams laiks arī sevis bagātināšanai un pilnveidošanai. Tāpat lielai daļai pedagogu ir bērni un savas ģimenes, kas arī prasa laiku un enerģiju.”

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pārstāve par piedalīšanos piketā stāsta: “Mēs esam šeit, lai sabalansētu slodzes. Pirmsskolas skolotāji ir kā multimākslinieki - vadām mākslas, dabaszinību, matemātikas, latviešu valodas un pārējās mācību stundas. Bērns mācās darot un eksperimentējot, un katram ir savs mācību vielas apgūšanas temps, tāpēc, gatavošanas darbs uz mācību stundām, ir ļoti laikietilpīgs. Nepietiek ar sešām stundām nedēļā!”

Piketā piedalījās ap 90 pedagogiem no Ogres novada arodorganizācijas biedriem, gan vispārizglītojošo skolu, gan pirmsskolu pārstāvji. Ogres novada arodorganizācijas vadītāja Velga Kalniņa norādīja, ka kopīgi ar LIZDA tika noteiks, ka tikai 10% no arodorganizācijas biedriem tiks aicināti, lai netraucētu mācību procesu. Kā arī dažas izglītības iestādes nebija pārstāvētas, lai netraucētu pilnvērtīgu mācību procesa norisi.