Ceturtdien, 30. decembrī, godinot mūsu novadnieka, grupas “Opus Pro” mūziķa Alex piemiņu, līdz ar krēslas iestāšanos pie arkveida gājēju tilta pār Ogres upi Ogrē, pie Lielvārdes Kultūras nama, pie Ikšķiles Tautas nama un Ķeģuma Tautas nama tiks atskaņotas Alex dziedātās dziesmas.  

Alex, īstajā vārdā Oļegs Andrejevs, mūžībā devās 27. decembrī.

Oļegs Andrejevs dzimis 1962. gada 10. oktobrī, Daugavpilī. Mūziķis no 1986. gada bijis latviešu smagā roka grupas “Opus Pro” kodolā un ir tādu populāru dziesmu kā “Mīļā”, “Rozā lietus”, “Pēdējā pietura”, “Dzimene” līdzautors un citu “Opus Pro” hitu izpildītājs.

Deviņdesmito gadu sākumā mūziķis darbojies arī ASV, latviešu grupas “Riga” sastāvā.

Alex bija viens no Ogres mūzikas kalējiem, kas ar savu talantu un muzikālo darbību nesis Ogres un Lielvārdes vārdu ne vien Latvijā, bet arī plašajā pasaulē. 

Pašvaldība atgādina, ka, pulcējoties mūzikas atskaņošanas vietās, ir jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi.

