Apmeklētājiem sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinoši dokumenti jāuzrāda pārbaudei peldbaseina “Neptūns” kasē.
Bērni sporta, interešu izglītības nodarbības var apmeklēt ar negatīvu Covid-19 testu (atbilstoši izglītības procesa un interešu izglītības noteikumiem ievērojot MK noteikumu Nr. 360).
Bērni no 12 gadiem ārpus sporta, interešu izglītības nodarbībām peldbaseinu var apmeklēt ar sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (Covid-19 sertifikāts).