Nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz 2022. gada 11. janvārim.
Tās laikā Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Ogrē (turpmāk – KAC) klientus klātienē apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ierodoties KAC, apmeklētajam jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testēšanas sertifikāts, kas nav vecāks par 72 stundām. Apkalpošana klātienē tiek nodrošināta arī tiem klientiem, kuri vēlas izdrukāt savu Covid-19 sertifikātu.
Lielā pakalpojumu pieprasījuma dēļ KAC ir apgrūtināta savlaicīga Ogres novada iedzīvotāju kartes izsniegšana. Līdz ar to šī gada 29. novembrī ir izdots Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales rīkojums “Par Ogres novada iedzīvotāju kartes izsniegšanu”. Saskaņā ar tajā noteikto, Ogres novada iedzīvotāju kartes izsniegšanu novadā deklarētajiem pensionāriem, kas ir viena no vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām un kuriem minētās kartes izsniegšana ir bez maksas, līdz ārkārtas situācijas beigām nodrošinās arī Ogres Tūrisma informācijas centrs (TIC).
Pieteikties iedzīvotāju kartes saņemšanai var pa tālruni +371 65071883 vai +371 29491685. vai rakstot uz e-pasta adresi
TIC darba laiks ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim): pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00, sestdienās 11.00 – 16.00, svētdienās – slēgts.