Čakli strādāja aktīvākās pensionāres – Vija Balčūne, Dagnija Berķe, Ligita Povašēviča, Agija Bogdanoviča, Irēna Apsīte, Austra Rulle, Līvija Liepkalne.
Šajā laikā ir patīkami, ka cilvēku sirdis atveras labiem darbiem un domām. Mūsu labā vēlme sagādāt prieku nebūtu iespējama, ja nebūtu draugu. Mēs sakām lielu paldies par atbalstu dāsnajam, anonīmajam ziedotājam, kā arī Lienei no Rīgas, Lienei no Rembates, Artūram Mālniekam, Fazer Latvija.
Visiem vēlam laimi, veselību, spēku un izturību Jaunajā gadā! Tikai kopā mēs esam spēks!
Informāciju sagatavoja Ilze Kantore, Ķeguma novada pensionāru biedrības valdes locekle