Ceturtdiena, 09.10.2025 22:37
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:37
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 3. janvāris, 2022 08:40

Pensionāru biedrības aktivitātes Ziemassvētkos

kegumanovads.lv
Pensionāru biedrības aktivitātes Ziemassvētkos
Pirmdiena, 3. janvāris, 2022 08:40

Pensionāru biedrības aktivitātes Ziemassvētkos

kegumanovads.lv

Ziemassvētki un Jaunā gada gaidīšana ikviena dzīvē ir pārdomu un jaunu ieceru laiks. Ķeguma, Tomes, Rembates un Birzgales pensionāri ik gadu tikās Ziemassvētku ballē. Šoreiz tas nelielais prieks izpaliek. Lai, kaut nedaudz prieka, ienestu ikviena biedrības pensionāra mājā, centāmies sarūpēt nelielas dāvanas.

Čakli strādāja aktīvākās pensionāres – Vija Balčūne, Dagnija Berķe, Ligita Povašēviča, Agija Bogdanoviča, Irēna Apsīte, Austra Rulle, Līvija Liepkalne.

Šajā laikā ir patīkami, ka cilvēku sirdis atveras labiem darbiem un domām. Mūsu labā vēlme sagādāt prieku nebūtu iespējama, ja nebūtu draugu. Mēs sakām lielu paldies par atbalstu dāsnajam, anonīmajam ziedotājam, kā arī Lienei no Rīgas, Lienei no Rembates, Artūram Mālniekam, Fazer Latvija.

Visiem vēlam laimi, veselību, spēku un izturību Jaunajā gadā! Tikai kopā mēs esam spēks!

Informāciju sagatavoja Ilze Kantore, Ķeguma novada pensionāru biedrības valdes locekle

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?