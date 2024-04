Pensionāru un invalīdu darinājumi – tagad vienviet

Līdz šim pensionāru un invalīdu darinājumus varēja iegādāties interneta vietnē www.tiptip.lv vai senioru un invalīdu rokldarbu izstādēs – pārdošanās, ko organizē reizi gadā, tuvojoties Ziemassvētkiem. Turpmāk šo cilvēku ar mīlestību un sirds siltumu darinātie adījumi, ādas, māla, papīra un koka izstrādājumi, sveces, klūgu pinumi un daudz kas cits no 20. oktobra būs pieejami SIA «tiptip» veikaliņā, ko atklās Ogrē, Mālkalnes prospektā 30, pirmajā stāvā. Katrs no vairāk nekā 1700 rokdarbiem ir unikāls, jo pieejams tikai vienā eksemplārā, un, iegādājoties darbiņu, par autoru iespējams uzzināt īsu stāstu, kas pirkumu padara personīgāku.



«Covid-19» rosina izveidot interneta veikaliņu

Idejas autore, SIA «tiptip» pārstāve un minētā veikaliņa saimniece Nora Heinrihsone, stāsta, ka ideja par senioru un invalīdu rokdarbu pārdošanu vienviet aizsākās pirms diviem gadiem, kad «Covid-19» sāka uzņemt apgriezienus.



«Esmu cilvēks, kurš dāvaniņas iegādājas senioru un invalīdu Ziemassvētku tirdziņos. Bažījos, ka «Covid-19» dēļ tirdziņu nebūs. Aprunājos ar darbu autoriem un sapratu, ka viņiem šie tirdziņi ir ļoti nozīmīgi, jo ļauj papildināt budžetu. Radās ideja, ko pārrunāju ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali un Ogres Pensionāru biedrības rokdarbu pulciņa «Kamolītis» vadītāju Ināru Kurpnieci. Viņas ideju atbalstīja, un mana kolēģe Agnese Slišāne, kura tagad darbojas zinātnes lauciņā, radīja interneta veikaliņu www.tiptop.lv. Kāpēc šāds nosaukums? Pirmais «tip» nozīmē – tirdziņš invalīdiem un pensionāriem, bet otrs – tulkojumā no angļu valodas – papildu nauda par labu servisu jeb tā sauktā dzeramnauda,» stāsta N. Heinrihsone, piebilstot, ka, novērtējot pirmā gada rezultātus, idejas autori varēja justies gandarīti – par pārdotajām precēm rokdarbniekiem pārskaitīts vairāk nekā seši tūkstoši eiro.



Nevienas atdotas preces

«Ikdienā strādāju izglītība jomā – saistībā ar izglītību ārzemēs, konkrēti, Austrālijā. «Tiptip» mans darbs ir brīvprātīgs, un, redzot rezultātu, saprotu, kāpēc to vajag darīt. Vietne www.tiptip.lv kļuvusi atpazīstama. Lielākā daļa pircēju ir no Rīgas, bet ir arī no Daugavpils, Liepājas, Ventspils. Saņemam arī korporatīvos pasūtījumus, jebkuru darbiņu nosūtījām, skaisti iesaiņotu. Kā jau interneta veikalos pieņemts, ja cilvēkam prece nepatīk vai neder, divu nedēļu laikā to var atdot, bet mēs neesam saņēmuši atpakaļ nevienu pārdoto preci! Tiesa gan, pērn, pirms Ziemassvētkiem, bija gadījums, kad cilvēks saņēma saplēstu grozu. Tā bija piegādes firmas vaina, kuri mūsu preci bija saspieduši. Par laimi, amatniecei bija līdzīgs grozs, to nosūtījām vietā, bet pārvadātāji mums atdeva naudiņu. Ir pircēji, kuri pie mums preces iegādājas atkārtoti, sliktas atsauksmes neesam dzirdējuši,» gandarījumu pauž Nora.



Darbu autoriem nav nekādu izdevumu

Uzzinot, ka pašvaldība izsola nomas tiesības veikala telpai, SIA «tiptip» pieteicās un izsolē uzvarēja. «Vēlamies radīt mājīgu vietu, kur seniori ne vien var pārdot savus rokdarbus, bet arī satikties, aprunāties, gūt idejas. Savus rokdarbus veikaliņam var piedāvāt jebkurš seniors vai invalīds, arī tad, ja viņš nav kādas organizācijas biedrs. Lielākoties pārdodam Ogres novada rokdarbnieku darinājumus, bet ir arī darbu autori no Rēzeknes, Brocēniem, Aizkraukles. Rokdarbniekiem par to, ka viņu darbiņi ir interneta vietnē vai veikaliņā, nekas nav jāmaksā. Viņiem nerodas nekādas papildu izmaksas. Šobrīd autoru skaits ir mazliet virs 50. Diemžēl šogad saskārāmies ar situāciju, ka divi autori devušies taisaulē, bet vienas autores kolekcijas vairs nav, tā izpārdota, bet jaunu nav iespējams radīt – rokas vairs neklausa,» stāsta Nora, piebilstot, ka sadarbībā ar Sofi fondu uzrakstīts projekts un iegūts finansējums āra tirdzniecības galdu iegādei, kas ļauj piedalīties gadatirgos.



Veikaliņš strādās trīs reizes nedēļā

«OVV» noteikti iesaka apmeklēt «tiptip» veikaliņu, kur praktiskas lietas sev un mājai, kā arī dažādas sirsnīgas dāvaniņas iespējams iegādāties, sākot no pieciem eiro. Kā jau iepriekš minēts, darba autors saņem paša noteikto cenu, bet neliels uzcenojums piemērots vien tāpēc, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar interneta mājaslapas uzturēšanu, iesaiņošanu un citiem tamlīdzīgiem izdevumiem. «Tiptip» labprāt kā ziedojumus pieņem izejmateriālus, piemēram, dziju, pērlītes, ādu. Veikaliņš strādās trīs reizes nedēļā – ceturtdienās no pulksten 14, piektdienās un sestdienās no pulksten 12. Ar tā saimnieci Noru var sazināties, zvanot pa tālruni: 25767747.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem