Plašākie elektroapgādes pārtraukumi pašlaik reģistrēti Preiļos, Aizkrauklē un Ogres novadā. Vienlaikus "Sadales tīkls" strādā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk.
Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai šodien pēcpusdienā vietām Latvijas austrumu daļā ir izveidojušies negaisa mākoņi, kas nes ļoti stipras lietusgāzes ar krasām vēja brāzmām līdz 20 metriem sekundē, turklāt iespējama arī krusa. Dienas turpinājumā negaisi var veidoties arī citos Latvijas reģionos.
Negaisa ietekmē bojājumus elektrotīklā rada gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, kā arī zibensizlādes laikā bojātie balsti un citi elektrotīkla elementi. Uzņēmums nepārtraukti seko līdzi LVĢMC prognozēm un strādā pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Uzņēmums informē, ka situācija elektroapgādē var būt mainīga, jo elektrotīkla bojājumi tiek reģistrēti atbilstoši negaisa pārvietošanās ceļam, tādēļ var būt situācijas, kad pēc bojājuma novēršanas vienā elektrolīnijas posmā elektroapgādes traucējumus klientiem izraisa bojājums citā elektrolīnijas posmā.
"Sadales tīkls" uzsver, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, jo īpaši ir jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Nekādā gadījumā nedrīkstētu tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari, vai zemē ir redzams pārrauts elektrolīnijas vads.
Par šādām bīstamām situācijām jāziņo "Sadales tīklam", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112.
Negaisa laikā drošības noteikumi jāievēro arī lietojot personīgās elektroierīces. Ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami - tās ir jāatvieno no elektrotīkla. Zibensizlāde var radīt krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos, un šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu. Tāpēc nebūs pietiekami vien ar ierīces izslēgšanu - no strāvas avota jāatvieno arī tās vads.
Ja īpašumā nav ierīkotas specializētās aizsardzības sistēmas, šādi jārīkojas ar visām sadzīves elektroiekārtām, jo zibensizlādes vieta nav prognozējama, un rozetei pieslēgtas elektroierīces negaisa laikā var tikt bojātas, radot elektrotraumas riskus un materiālus zaudējumus. Īpaši bīstami ir, piemēram, negaisa laikā lietot kontaktligzdai pieslēgtu datoru un datoram pieslēgtas austiņas, jo zibensizlādes gadījumā elektriskā strāvā caur datoru un tālāk caur austiņām var skart arī cilvēka ķermeni, izraisot smagu vai pat letālu elektrotraumu. Latvijā diemžēl ir reģistrēti šādi nelaimes gadījumi.