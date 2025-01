Pērn bija liela iesaiste projektos iedzīvotāju sadarbībai ar pašvaldību

Šogad Ogres novada pašvaldības budžetā paredzētā summa sadarbībai ar iedzīvotājiem ir 286 932 EUR, ko veido projektu konkursi “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, “R.A.D.I. – Ogres novadam” un “Jauniešu [ie]spēja”, atbalsts personām ar kustību traucējumiem, konkurss sakrālā mantojuma saglabāšanai Ogres novadā, kā arī līdzdalības budžeta ieviešanai paredzētais finansējums.

"Līdzdalības procesam jābūt dabīgam, nevis uzspiestam ar likumiem," skaidro Egils Helmanis. "Lai cilvēki sadarbotos un īstenotu savas idejas, ir nepieciešams veidot vidi, kurā viņi jūtas sadzirdēti un līdzvērtīgi iesaistīti. Lai panāktu līdzsvaru, pašvaldība rūpīgi izstrādā noteikumus, kam jānodrošina taisnīga resursu sadale starp pilsētu un lauku teritorijām."

Pašvaldība skaidro, ka no 2025. gada līdzdalības budžets ir kļuvis par obligātu visām Latvijas pašvaldībām. Arī Ogres novada pašvaldība šajā gadā uzsāks līdzdalības budžeta ieviešanu, atvēlot tam noteiktu daļu no pašvaldības budžeta. Iedzīvotāji paši varēs noteikt to, kādiem teritorijas attīstības jautājumiem šī nauda tiek izmantota, un tādejādi tieši līdzdarboties novada attīstībā. Vienlaikus pašvaldība arī turpmāk saglabās līdzšinējās iestrādnes iedzīvotāju īstenotu projektu atbalstam.

Kopš 2006. gada Ogres novada pašvaldība organizē projektu konkursus iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām nolūkā uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novadā. Šo gadu laikā konkursam iesniegti 1225 projekti, no kuriem finansējuma saņemšanai apstiprināti 678 projekti. 2015. gadā tika ieviests projektu konkurss “R.A.D.I. – Ogres novadam” sabiedrības iniciatīvu atbalstam arī kultūras, sporta un citās jomās – tā ietvaros līdz šim saņemti 435 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 266. Uz iedzīvotāju iniciatīvu vērsti projektu konkursi iepriekš organizēti arī bijušo Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadu administratīvajās teritorijās, līdz ar to faktiskais novada teritorijā īstenoto projektu skaits ir krietni lielāks, informē Ogres novada dome.

Projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

Konkurss dod iespēju iedzīvotāju grupām un biedrībām īstenot dažādus ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītus projektus, piemēram:

labiekārtot un apzaļumot kādu publisku atpūtas

atjaunot bērnu rotaļu laukumu,

pilnveidot sporta infrastruktūru,

veidot jaunu vides objektu,

uzstādīt informatīvo stendu vai norādi,

radoši pārveidot kādu telpu,

u.c.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ik gadu ir 80 000 eiro. Interese par projektu konkursu ir ļoti liela – pagājušajā gadā pašvaldībā saņemti 86 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 45 (t.sk. 15 biedrību iesniegti projekti), bet realizēti – 44, iedzīvotājiem saviem spēkiem ieviešot dzīvē daudzas vērtīgas idejas. 2023. gadā iesniegto projektu skaits bija vēl lielāks – 116, izceļ pašvaldība.

Projektu konkurss “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”)

Konkursā nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, lai Ogres novadā īstenotu dažādus neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumus, kā arī veicinātu aktīvu dzīvesveidu un pilsonisko aktivitāti. Pieejamais finansējums ir 60 000 eiro. Arī šis konkurss ir augstu novērtēts – pērn tajā iesniegti 63 projektu pieteikumi, bet apstiprināti – 35. Pateicoties biedrību iniciatīvai, novadā realizēti daudzveidīgi pasākumi, piedaloties dažāda vecuma un mērķa grupu iedzīvotājiem.

Atbalsts personām ar kustību traucējumiem

Ogres novada pašvaldība atbalsta arī cilvēkus ar invaliditāti, piešķirot finansējumu mājokļu ārējās vides pielāgošanai (pacēlāja vai pandusa ierīkošanai, nepieciešamajām palīgierīcēm) un veicinot viņu iespējas izkļūt no mājas. Šogad tam paredzēti 60 000 eiro.

Sakrālā mantojuma saglabāšana

Kopš 2017. gada Ogres novada pašvaldība organizē konkursu “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”.

Projektu realizācijai pieejamais pašvaldības finansējuma apmērs ir 18 000 eiro, kas ik gadu ļauj atbalstīt līdz pat sešiem Ogres novadā reģistrēto baznīcu un to draudžu pieteikumiem.

Atbalsts jauniešiem

2022. gadā pirmo reizi tika izsludināts arī projektu konkurss “Jauniešu [ie]spēja”. Mērķis - veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību. Projektus iesniedz un īsteno paši jaunieši. Kopējais konkursam paredzētais finansējums ir 5000 eiro.

Līdzdalības budžets

Ogres novada pašvaldības 2025. gada budžetā līdzdalības budžetam atvēlēti 63 932 eiro. Tas iedzīvotājiem sniedz iespēju aktīvi iesaistīties novada attīstībā, iesniedzot priekšlikumus apkārtējās vides uzlabošanai.

Ja projektu konkursos “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un “R.A.D.I. – Ogres novadam” projektus īsteno paši iedzīvotāji, tad līdzdalības budžeta gadījumā tos īsteno pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Desmitiem biedrību jau ir realizējušas savas iniciatīvas – no nelieliem infrastruktūras projektiem līdz pat sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm, kas ir stiprinājušas mūsu kopienu. Šis process ir kā puzles veidošana – katrs mazs solis, katra iedzīvotāja ideja un ieguldījums palīdz izveidot lielāku un labāku vidi, kurā ikviens jūtas piederīgs.

Kā saka domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Kad cilvēki paši piedalās projektu īstenošanā, rezultāti ir daudz dzīvotspējīgāki, jo tas veicina kopības sajūtu un atbildību. Pašvaldības un iedzīvotāju sadarbība ir mūsu panākumu atslēga."



Ogres novada pašvaldība turpina atbalstīt šo kopīgo darbu, lai nodrošinātu, ka Ogres novads ir vieta, kur katram ir iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un veidot vidi, kas mums visiem patīk.