Pirmdiena, 19.01.2026 13:59
Alnis, Andulis
Pirmdiena, 19.01.2026 13:59
Alnis, Andulis
Pirmdiena, 19. janvāris, 2026 13:05

Pērn ievērojami palielinājies iesniegumu skaits par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem

Leta
Pērn ievērojami palielinājies iesniegumu skaits par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem
Foto: freepik
Pirmdiena, 19. janvāris, 2026 13:05

Pērn ievērojami palielinājies iesniegumu skaits par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem

Leta

Bērnu aizsardzības centrs (BAC) pagājušajā gadā izskatīja 1741 fizisku un juridisku personu iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas bija par 49% vairāk nekā gadu iepriekš, pirmdien žurnālistus informēja BAC vadītājas vietniece Valentīna Gorbunova.

Viņa skaidroja, ka šie iesniegumi ir saņemti BAC struktūrvienībā Bērnu tiesību uzraudzības dienestā. Iesniegumus sniegušas tostarp dažādas iestādes - izglītības iestādes, iepirkšanās centri, bāriņtiesas un citas iestādes, kurām bijušas aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

Vienlaikus 492 signāli par iespējamiem pārkāpumiem saņemti no pašiem bērniem uz BAC uzticības tālruni un sarakstēs sociālajos tīklos ar centra speciālistiem.

Pērn BAC vērtēja arī 156 lietas par iespējamu fizisko vai emocionālo vardarbību pret bērnu, kas notikusi valsts vai pašvaldības iestādēs. Vienlaikus pārkāpumu izdarījušai personai sods piemērots 29 gadījumos.

Savukārt BAC vadītājas vietniece Anda Sauļūna klātesošajiem uzsvēra, ka nav patiesa publiskajā telpā izplatītā informācija par to, ka centra uzticības tālrunis dienā saņem tikai vienu līdz divus zvanus. Pagājušajā gadā sniegtas 8437 tālruņa konsultācijas.

Tāpat BAC 1264 gadījumos pagājušajā gadā atbalstu bērniem sniedza sociālo tīklu čatos.

BAC ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?