Viņa skaidroja, ka šie iesniegumi ir saņemti BAC struktūrvienībā Bērnu tiesību uzraudzības dienestā. Iesniegumus sniegušas tostarp dažādas iestādes - izglītības iestādes, iepirkšanās centri, bāriņtiesas un citas iestādes, kurām bijušas aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.
Vienlaikus 492 signāli par iespējamiem pārkāpumiem saņemti no pašiem bērniem uz BAC uzticības tālruni un sarakstēs sociālajos tīklos ar centra speciālistiem.
Pērn BAC vērtēja arī 156 lietas par iespējamu fizisko vai emocionālo vardarbību pret bērnu, kas notikusi valsts vai pašvaldības iestādēs. Vienlaikus pārkāpumu izdarījušai personai sods piemērots 29 gadījumos.
Savukārt BAC vadītājas vietniece Anda Sauļūna klātesošajiem uzsvēra, ka nav patiesa publiskajā telpā izplatītā informācija par to, ka centra uzticības tālrunis dienā saņem tikai vienu līdz divus zvanus. Pagājušajā gadā sniegtas 8437 tālruņa konsultācijas.
Tāpat BAC 1264 gadījumos pagājušajā gadā atbalstu bērniem sniedza sociālo tīklu čatos.
BAC ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā.