Savukārt pērn kopumā likvidēti 7899 uzņēmumi, kas ir par 16,3% mazāk nekā 2024. gadā, kad tika likvidēti 9434 uzņēmumi.
"Lursoft" apkopotie dati atklāj, ka kopējais uzņēmumu skaits Latvijā 2025. gadā audzis par 2546 uzņēmumiem.
Savukārt 2025. gada decembrī reģistrēti 764 jauni uzņēmumi, kas ir par 132 uzņēmumiem jeb par 20,9% vairāk nekā 2024. gada decembrī.
"Lursoft" norāda, ka Latvijas uzņēmējdarbības vidē 2025. gadā iezīmējusies pozitīva tendence - turpinājis pieaugt jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, tam pārsniedzot likvidēto uzņēmumu skaitu. Lai arī šāda pozitīva bilance uzņēmējdarbībā iezīmējās arī 2023. gadā, pagājušais gads īpašs ar to, ka jauno uzņēmumu bijis par teju trešdaļu vairāk nekā likvidēto.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, aizvadītā gada rādītāji īpaši izceļas uz 2017.-2019. gada fona, kad likvidēto uzņēmumu skaits sasniedza vēsturiski augstākos līmeņus, informē "Lursoft". Vienlaikus jaunreģistrēto uzņēmumu skaits 2025. gadā ir augstākais kopš 2016. gada, norādot uz pieaugošu uzņēmēju gatavību sākt jaunu saimniecisko darbību, neskatoties uz ekonomiskajiem izaicinājumiem un ģeopolitisko nenoteiktību.
Analizējot datus pa mēnešiem, "Lursoft" secina, ka vislielākā jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte 2025. gadā bijusi septembrī un novembrī, kad reģistrēti gandrīz 1000 jauni uzņēmumi. "Lursoft" izpētījis, ka vairāk nekā 900 jauni uzņēmumi aizvadītajā gadā reģistrēti arī janvārī un jūlijā, savukārt zemākā aktivitāte novērota jūnijā (737 uzņēmumi) un decembrī (764 uzņēmumi).
Absolūtais vairākums jeb 88,95% no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem 2025. gadā ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), vēl 9,3% veido individuālie komersanti (IK).
"Lursoft" izpētījis, ka reģistrācijas brīdī jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedza 163,83 miljonus eiro, bet līdz gada beigām tas palielināts līdz 368,41 miljonam eiro.
Vairāk nekā puse jeb 61,44% no visām jaunajām SIA sākotnēji reģistrētas kā mazkapitāla, kas nozīmē, ka to pamatkapitāla apjoms nesasniedz 2800 eiro robežu, tostarp sešos gadījumos pamatkapitāla apmērs bijis viens cents. "Lursoft" informē, ka 401 gadījumā jaunreģistrētās mazkapitāla SIA pamatkapitāls līdz gada beigām palielināts līdz vismaz 2800 eiro, no tiem četros gadījumos pamatkapitāls gada beigās pārsniedza 100 000 eiro. Kopējais mazkapitāla SIA īpatsvars pērn saglabājies iepriekšējo gadu līmenī.
Visievērojamākais pamatkapitāla palielinājums starp jaunreģistrētajiem uzņēmumiem pērn reģistrēts AS "SGCP Real Estate", kas sākotnēji dibināta ar 25 000 eiro pamatkapitālu, bet dažas nedēļas vēlāk tas palielināts līdz 68,25 miljoniem eiro. "Lursoft" dati rāda, ka aizvadītā gada decembra vidū uzņēmums publicējis paziņojumu saviem kreditoriem, norādot, ka pieņemts lēmums par pamatkapitāla samazināšanu. "SGCP Real Estate" ir reģistrēts kā SIA "Skanstes City" un SIA "Nordo" kapitāldaļu turētājs.
"Lursoft" dati rāda, ka pērn pamatkapitāls visievērojamāk palielināts nekustamo īpašumu un finanšu pakalpojumu jomā reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem. Abas nozares izvirzās priekšplānā arī starp jaunajiem uzņēmumiem ar lielāko pamatkapitāla apjomu reģistrācijas brīdī.
Līderis to vidū ir pagājušā gada jūlijā reģistrētais SIA "New Hanza Development". AS "Pillar Capital" un SIA "Pillar Living I" dibinātais uzņēmums sākotnēji reģistrēts ar 25,39 miljonu eiro pamatkapitālu, bet decembra vidū tas palielināts līdz 39,06 miljoniem eiro. Pērn reģistrētais "New Hanza Development" patlaban ir četru uzņēmumu kapitāldaļu turētājs - SIA "Hanzas perons", SIA "Hanzas dārzs", SIA "Pillar" un SIA "Pillar Development".
Starp lielākajiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem 2025. gadā ierindojies arī farmaceitisko produktu mazumtirgotājs SIA "PSV-group" ar 17,06 miljonu eiro pamatkapitālu, ko dibinājis Alvis Ērglis. Caur jaunreģistrēto SIA "PSV-group" uzņēmējam pastarpināti pieder arī SIA "Latvijas aptieka".
"Top 10" lielāko jaunreģistrēto uzņēmumu vidū 2025. gadā ierindojas arī VSIA "Latvijas sabiedriskais medijs", kas izveidots, apvienojoties VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio", tādējādi noslēdzot vairākus gadus ilgušo apvienota sabiedriskā medija izveidošanas procesu. Jaunizveidotā uzņēmuma pamatkapitālā ieguldīti 6,69 miljoni eiro.
Vismaz vienu miljonu eiro liels pamatkapitāls reģistrācijas brīdī pērn bijis 28 uzņēmumiem, liecina "Lursoft" dati.
"Lursoft" izpētījis, ka no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem, kuri snieguši ziņas par saviem patiesajiem labuma guvējiem (PLG), 13% gadījumu PLG ir ārvalstnieks, visbiežāk no Ukrainas, Indijas un Lietuvas.
Lielākie jaunie uzņēmumi 2025. gadā pēc apmaksātā pamatkapitāla apjoma reģistrācijas brīdī ir "New Hanza Development" ar 25,39 miljoniem eiro, "PSV-group" ar 17,06 miljoniem eiro, SIA "LG Capital" ar 17 miljoniem eiro, SIA "SaintR Grupa" ar 13,23 miljoniem eiro, "Latvijas sabiedriskais medijs" ar 6,69 miljoniem eiro, SIA "Miera 22" ar 5,4 miljoniem eiro, SIA "Hanzas Park" ar 5,1 miljonu eiro, SIA "Artilērijas 55" ar 5,06 miljoniem eiro, SIA "BM Klīversala" ar 2,6 miljoniem eiro un SIA "Ziedu kvartāls" ar 2,4 miljoniem eiro.
"Lursoft" apkopotie dati liecina, ka daļa jauno uzņēmumu jau pirmajā darbības gadā saskārušies ar nopietniem izaicinājumiem - 35 uzņēmumiem ir sākts likvidācijas process, septiņos gadījumos apturēta saimnieciskā darbība, savukārt 281 uzņēmumam patlaban ir aktīvi nodrošinājumi, kas var liecināt par paaugstinātiem finanšu vai saistību riskiem. Gandrīz ceturtā daļa no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem, kuriem patlaban ir aktīvi nodrošinājumi, darbojas sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozarē.