Mirušo vīriešu vidējais vecums pērn bija 70,6 gadi, bet sieviešu - 80,5 gadi.
Kopumā 2025. gadā Latvijā reģistrēti 26 109 mirušie, kas ir par 552 jeb 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš.
Latvijā vidējais mirušo vecums pērn bija 75,9 gadi, kas bija par pieciem mēnešiem vairāk nekā 2024. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Mirušo vīriešu vidējais vecums pērn bija 70,6 gadi, bet sieviešu - 80,5 gadi.
Kopumā 2025. gadā Latvijā reģistrēti 26 109 mirušie, kas ir par 552 jeb 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš.