Sestdiena, 27.06.2026 14:13
Malvīne, Malvis
Sestdiena, 27.06.2026 14:13
Malvīne, Malvis
Sestdiena, 27. jūnijs, 2026 11:57

Pērn mirušo vidējais vecums palielinājies par pieciem mēnešiem

LETA
Pērn mirušo vidējais vecums palielinājies par pieciem mēnešiem
Foto: pixabay
Sestdiena, 27. jūnijs, 2026 11:57

Pērn mirušo vidējais vecums palielinājies par pieciem mēnešiem

LETA

Latvijā vidējais mirušo vecums pērn bija 75,9 gadi, kas bija par pieciem mēnešiem vairāk nekā 2024. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.

Mirušo vīriešu vidējais vecums pērn bija 70,6 gadi, bet sieviešu - 80,5 gadi.

Kopumā 2025. gadā Latvijā reģistrēti 26 109 mirušie, kas ir par 552 jeb 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?