Šīs un citas aktualitātes "Sadales tīkla" un Ogres novada pašvaldības pārstāvji pārrunāja ikgadējā reģionālajā vizītē 7. janvārī. Jaunās elektroauto uzlādes stacijas izbūvētas vairāk nekā 10 adresēs, tostarp Ogres pilsētā tās atrodamas Brīvības ielā 15 un 35, Rīgas ielā 33, Gunāra Astras ielā 1, Zilokalnu prospektā 8 un citviet, Ogres novada Ikšķilē – Skolas ielā 4A, Lielvārdē – Lāčplēša ielā 14 un 23B. Lielākoties katrā adresē ir divas stāvvietas, kas kopumā veido 31 pieslēgumpunktu.
"Sadales tīkla" pārstāvji arī informēja par elektroapgādes kvalitāti – pateicoties mērķtiecīgām un regulārām investīcijām elektrotīklā, tostarp ieguldot ES Atveseļošanas fonda finansējumu, kvalitāte ar katru gadu uzlabojas. Piemēram, pērn deviņu mēnešu periodā kopējais vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam (SAIDI) Latvijā samazinājās līdz 101 minūtei, kas ir par 42% mazāk nekā šai periodā gadu iepriekš. "Sadales tīklam" izdodas arī noturēt augstāko elektroapgādes kvalitāti Baltijas reģionā –, piemēram, 2024. gadā kopējais SAIDI vienam klientam gadā Latvijā bija 220 minūtes, Igaunijā 228 minūtes, bet Lietuvā 546 minūtes, atzīmē uzņēmumā. Investīcijas elektrotīkla stiprināšanā tikšot turpinātas.
Investīcijas elektrotīkla stiprināšanā tiks turpinātas. Ar aktuālajiem dažādos novados plānotajiem investīciju projektiem iespējams iepazīties "Sadales tīkla" tīmekļvietnē sadalestikls.lv pieejamajā elektrolīniju rekonstrukcijas darbu kartē.