Gada otrajā pusē, pēc Administratīvi teritoriālās reformas, paplašinoties novada administratīvajai teritorijai un apvienojot Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļas, statistikas datos ietvertā teritorija paplašinājās.
Pagājuša gada pirmajā pusgadā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā noformēti 149 dzimšanas reģistri, otrajā pusgadā - 255, kopā reģistrēti 404 jaundzimušie. Reģistrēto bērnu vidū lielākoties bija tādi, kuri pasaulē nākuši kā otrie savā ģimenē, divās ģimenēs Ogres novadā reģistrētie jaundzimušie bijuši sestie bērni ģimenē, trijās ģimenēs - piektie.
Meitenēm populārākais vārds pagājušajā gadā Ogres novadā reģistrēto bērnu vidū bija Alise, jo šāds vārds dots astoņām meitenēm, Emīlija - septiņām, Dārta un Katrīna - pa piecām meitenēm. Mazāk dzirdēto vārdu vidū tādi kā Radha, Freja, Raina, Aria, Anaise, Ambera, Meisija, savukārt latviskais Līgas vārds piešķirts tikai vienai meitenei.
Vēl aizvien vecāki izvēlas bērniem dot dubultvārdus, un pagājušais gads nebija izņēmums. Dubultvārdus, piemēram, Hanna Dora, Stefānija Tija, Emīlija Freja, Emīlija Ambera un citus ieguvušas 12 meitenes.
Zēniem populārākais vārds pērn Ogres novadā bija Gustavs, ko vecāki izvēlējās astoņiem zēniem, Adrians un Jānis - sešiem, Everts - pieciem zēniem.
Retāko vārdu vidū sastopami tādi vārdi kā Treviss, Morics, Ians, Dveins, Hārdins, Noels, Elijs, Rainis, Tailers. Arī 12 zēniem vecāki izvēlējušies dubultvārdus, piemēram, Ansis Eliass, Vilnis Ēriks, Dveins Hārdins, Ralfs Noels, Edgars Rainis un citi.
Pagājušā gada pirmajā pusgadā nodaļā reģistrēta 61 laulība, otrajā pusgadā - 219, no kurām 37 pāri laulības reģistrējuši baznīcā. 12 no laulātajiem pāriem bijuši tādi, kurā vienai no pusēm ir citas valsts, visbiežāk Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas, pilsonība, taču bija arī Lietuvas, Horvātijas, Irānas, Lielbritānijas, ASV un Norvēģijas pilsoņi.
Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrēja laulību arī starp divu citu valstu pilsoņiem - studenti, kas mācās Rīgā. Līgava bija Igaunijas pilsone, līgavainis - Indijas pilsonis.
Leimane piebilst, ka ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām pagājušajā gadā Ogres novadā reģistrētas 24 laulības. Šis skaitlis ievērojami pieauga, jo paplašinātā novada teritorijā daudzi pāri izvēlas laulības reģistrēt kāzu svinību vietās viesu namos Birzgales, Tomes, Tīnūžu pagastos, Ķegumā vai Lielvārdē.
Visvairāk laulības reģistrētas jūlijā, augustā un septembrī. Piemēram, pagājušā gada augustā vien Ogres novadā reģistrētas 76 laulības.
Netrūka arī tādu pāru, kuri pagājušajā gadā nolēma šķirt savu laulību, un tādi bija 94 pāri, kuri laulību savulaik reģistrējuši Ogres rajona vai vēlāk Ogres novada teritorijā. Gadu iepriekš šķirtas 88 laulības.
Miršanas reģistru skaits turpat divas reizes pārsniedza dzimušo reģistru skaitu. Pirmajā pusgadā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja 276 miršanas gadījumus, otrajā pusgadā - 430, kopā 706 gadījumi.
Leimane atgādina, ka Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa kopš pagājušā gada augusta atrodas jaunās telpās Ogrē, Brīvības ielā 35, Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā.
Pēc četru pašvaldību Dzimtsarakstu nodaļu apvienošanas pašlaik dzimtsarakstu pakalpojumi Ogres novadā ir pieejami Ogrē un Lielvārdē.
Ņemot vērā pandēmijas apstākļus un ar tiem saistītos ierobežojumus, nodaļas vadītāja lūdz iedzīvotājus pirms Dzimtsarakstu nodaļas apmeklēšanas pieteikt vizīti pa tālruni 65 023 466 Ogrē vai 65 054 700 Lielvārdē, vai arī rakstīt elektroniski vai .