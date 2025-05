Pērn policija reģistrējusi par piektdaļu vairāk ģimenes konfliktu nekā gadu iepriekš

Pagājušajā gadā 1462 gadījumos pieņemti lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību un 3583 notikumos sagatavoti ziņojumi sociālajiem dienestiem, liecina VP informācija.

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar krīžu un konsultāciju centru "Skalbes" ieviesusi jaunu tālruni "22045225", uz kuru aicina zvanīt pirms vardarbības veikšanas. Kopš tālruņa ieviešanas regulāri tiek saņemti zvani un zvanītāji interesējoties par palīdzības saņemšanu, informēja biedrības "Skalbes" valdes locekle Santa Laimiņa-Rubene.

Kā aģentūrai LETA iepriekš pauda LM Bērnu ģimenes lietu departamenta eksperti, vardarbības prevences tālruņa līnija ir daļa no kompleksas vardarbības mazināšanas stratēģijas. Lielbritānijā no 2004.gada darbojas palīdzības līnija "Respect Phoneline", kas paredzēta personām, kas ir bijušas vardarbīgas pret savu partneri un vēlas mainīt savu uzvedību.

Tā ir viena no vadošajām šāda veida tālruņa līnijām Eiropā un darbojas nacionālā līmenī. Gadā tiek saņemti aptuveni 6000 zvanu - tā ir būtiska sabiedrības daļa, kas ir gatava uzņemties atbildību un meklēt palīdzību, norāda LM. Pakalpojums kalpo arī kā atspēriena punkts tālākai iesaistei uzvedības maiņas programmās. Francijā no 2020.gada ir ieviesta tālruņa līnija "FNACAV", kas paredzēta personām, kas atzīst savu vardarbīgo uzvedību ģimenē vai attiecībās un vēlas to mainīt. Tās mērķis ir sniegt iespēju spert pirmo soli ceļā uz uzvedības maiņu, kam var sekot dalība turpmākās vardarbīgas uzvedības mazināšanas programmās.

Arī Latvijā vardarbības prevences tālruņa mērķis ir atbalstīt un papildināt esošo vardarbības novēršanas sistēmu, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

Pamatojot šādas tālruņa pakalpojuma līnijas efektivitāti, LM norāda, ka tālruņa pakalpojuma sniedzējs "Skalbes" ņēmis vērā ārvalstu pieredzi un starptautiskus pētījumus, kas pierāda, ka tālruņa līnijas potenciāliem vardarbības veicējiem ir efektīvs instruments, lai veicinātu problēmas atzīšanu un uzsāktu uzvedības maiņu. Zvanītāji bieži vien ir motivēti meklēt papildu palīdzību un piedalīties vardarbīgas uzvedības mazināšanas programmās. Šādas iniciatīvas var palīdzēt arī pilnveidot emociju pašregulācijas un uzvedības vadīšanas prasmes, norāda ministrijā.

Ņemot vērā, ka šāda veida vardarbības prevences instruments Latvijā tiek ieviests pirmoreiz, izmēģinājuma projekta noslēgumā tiks veikts pakalpojuma darbības izvērtējums un sniegti priekšlikumi pakalpojuma nodrošināšanai ilgtermiņā, kā arī analizēti trūkumi vai šķēršļi atbalsta sistēmā vardarbīgas uzvedības mazināšanai.