Pērn puse no mazajiem pacientiem varēja palīdzību saņemt Ogres rajona slimnīcā, nevis doties uz Rīgu Viktorija Slavinska-Kostigova

Kādēļ rindā var nākties gaidīt pat vairākas stundas un kas ietekmē dežūrārstu skaitu vakara stundās Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā? Pēc visai kritiska kāda tēta Facebook ieraksta, OgreNet sazinājās ar Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra (NMC) vadītāju Marku Roni. Ogres novada vecākiem viņš atgādina, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība bērniem noteikti ir pieejama arī visu diennakti Ogres rajona slimnīcā. Palīdzība bērniem tiek sniegta šādos gadījumos: iekšķīgās slimības, infekcijas, ķirurģiskās slimības, galvas traumas, mugurkaula traumas, apdegumi, ekstremitāšu traumas, ginekoloģiskas slimības. Pērn Bērnu slimnīcas NMC palīdzība sniegta 1545 bērniem no Ogres pilsētas un novada. "No šiem gadījumiem 918 (59,4%) pēc triāžas* tika piešķirta zaļās prioritātes kategorija, kas liecina par nelielām traumām vai veselības stāvokli, kas neprasa ne neatliekamo, ne steidzamu medicīnisku palīdzību. Tātad, vairāk nekā puse no bērniem, kas tika atvesti uz Bērnu slimnīcas NMC 2024. gadā no Ogres pilsētas vai novada, varēja saņemt palīdzību Ogres rajona slimnīcā," skaidro M.Ronis.