2024. gadā Latvijā kopumā šķirtas 5328 laulības, kas bija par 15 šķirtajām laulībām vairāk nekā 2023. gadā. Tostarp 1510 pāri laulībā bija nodzīvojuši piecus līdz deviņus gadus. No tiem 354 reizes laulība tika šķirta pēc pieciem gadiem.
Pāri, kas laulībā bija nodzīvojuši ne ilgāk kā četrus gadus, pērn to šķīra 1179 gadījumos. Tostarp 328 reizes tika šķirtas divus gadus ilgas laulības.
10 -14 gadus ilgas laulības 2024. gadā tika šķirtas 857 reizes, tostarp 200 gadījumos tās tika šķirtas pēc 10 gadiem. Savukārt 15 -19 gadus ilgas laulības tika šķirtas 672 gadījumos, tajā skaitā visvairāk - 148 gadījumos - laulība šķirta pēc 16 gadiem.
2024. gadā 20 -24 gadus ilgas laulības tika šķirtas 344 gadījumos, tai skaitā 89 - pēc 20 gadiem. Savukārt pāri, kas laulībā bija nodzīvojuši 25 -29 gadus, pērn to šķīra 211 gadījumos, tai skaitā 50 - pēc 26 gadiem un vēl 50 - pēc 27 gadiem.
Pagājušajā gadā Latvijā tika šķirtas arī 237 laulības, kas bija ilgušas 30 līdz 34 gadus, kā arī 318 laulības, kas bija ilgušas 35 gadus un vairāk.