Peronus un stacijas gaida pārmaiņas

Ogres dzelzceļa stacijas gājēju tunelis kā inženierbūve pieder pašvaldībai, un pašvaldībā pagājušā gada 15. decembrī ir saņemts valsts akciju sabiedrības «Latvijas dzelzceļš» (LDz) iesniegums, kurā norādīts, ka projekta ietvaros, īstenojot dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju un izbūvi, LDz pārstāvji ir noslēguši būvniecības līgumu ar uzņēmēju PS «BMGS – FIMA» par «Paaugstināto platformu būvniecību dzelzceļa līnijā Rīga–Krustpils». Minētā līguma ietvaros plānota dzelzceļa stacijas «Ogre» pasažieru infrastruktūras pārbūve un, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi starpceļu platformai, tostarp iekļauta prasība projektēt un izbūvēt savienojumu ar esošo gājēju tuneli un uzstādīt liftu pieejai platformai.



LDz no pašvaldības nomās tuneli



Ņemot vērā esošo situāciju un plānoto pasažieru apgrozījumu, kā vienu no piemērotākajiem risinājumiem LDz speciālisti uzskata lifta vai pacēlāja izbūvi tuneļa vidusdaļā. Šāda risinājuma īstenošanai nepieciešama esošā pārseguma demontāža zem starpceļu platformas, lifta šahtas un jauna pārseguma izbūve. Ņemot vērā, ka tunelis ir pašvaldības īpašumā, saskaņā ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas prasībām īpašumam, kurā plānots ieguldīt finansējumu, pirms darbu uzsākšanas ir jābūt LDz īpašumā vai nomā. Tāpēc 30. marta Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par dzelzceļa tuneļa nodošanu ilgtermiņa lietošanā «Latvijas dzelzceļam» un attiecīga līguma noslēgšanu. Aprēķinātā inženierbūves daļas nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī ir 5,15 eiro. Nomas līgumu, lai varētu veikt paredzētos darbus un pēc tam izbūvēto objektu uzturēt, plānots noslēgt uz desmit gadiem.



Jautāta, kad tieši plānots uzsākt darbus, VAS «Latvijas dzelzceļš» Komunikācijas projektu vadītāja, preses sekretāre Agnese Līcīte skaidro, ka LDz šogad veiks pasažieru platformu modernizāciju kopumā 48 stacijās un pieturas punktos visā Latvijā, tostarp Ogres dzelzceļa stacijā.



«Projekta ietvaros LDz veiks pasažieru platformu paaugstināšanu, lai nodrošinātu viena līmeņa iekāpšanu vilcienā, tāpat jaunās platformas tiks aprīkotas ar funkcionālām nojumēm, soliņiem, LED apgaismojumu un citu nepieciešamo aprīkojumu, kā arī uz tām tiks nodrošināta jauna un ērta informācijas un apziņošanas sistēma un videokameras,» skaidro A. Līcīte, piebilstot, ka Ogres stacijā tiks veikti arī darbi, lai salu platforma būtu pieejama ikvienam pasažierim, tostarp cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Visā būvniecības procesa laikā tiks turpināta gan vilcienu kustība stacijās, kurās notiek modernizācijas darbi, gan būs nodrošināta pasažieru piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai. Soliņu, nojumju un pārējā aprīkojuma skaits katrā konkrētā pieturvietā būs atbilstošs pasažieru apgrozībai tajā un nepieciešamības gadījumā pēc moduļu principa tiks pielāgots, ja nākotnē apgrozība stacijā mainītos. Visus minētos modernizācijas darbus paredzēts pabeigt līdz šā gada nogalei.



Jaunos vilcienus izmēģina Aizkraukles virzienā



Savukārt A/S «Pasažieru vilciens» (PV) Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Zviedre informē, ka nule kā Latvijā no Čehijas piegādāts jau devītais jaunais elektrovilciens. Četrus no iepriekš atvestajiem šobrīd testē maršrutā Rīga–Aizkraukle. Trīs no tiem dodas izmēģinājuma braucienos tukši, ceturtais – piekrauts ar smilšu maisiem, kas imitē 890 pasažieru svaru, lai varētu pārbaudīt vilciena darbību ar pilnu jeb maksimālo slodzi – gan to, kā tas uzņem ātrumu, gan to, kā strādā bremžu sistēma dažādos ātrumos.



«Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 un stāvvietas – 454 pasažieriem. Vilcienos ir viena līmeņa iekāpšana no modernizētām pasažieru platformām, kas ne tikai nodrošinās pakalpojuma pieejamību ikvienam, bet arī saīsinās pasažieru apmaiņas laiku pieturvietās. Vilcieniem ir arī platākas durvis, klimata kontrole, ergonomiski sēdekļi, mūsdienu prasībām atbilstošas labierīcības. Tie ir aprīkoti ar video un audio informēšanas sistēmām, jaudīgu WiFi pieslēgumu,» stāsta S. Zviedre, piebilstot, ka jauno vilcienu konstruktīvais ātrums būs līdz 160 km/h (pašlaik – 120 km/h). Maksimālo ātrumu būs iespējams attīstīt iecirkņos, kur to nākotnē ļaus dzelzceļa infrastruktūra.



Pēc jauno elektrovilcienu iegādes PV varēs ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos. Tas nozīmē, ka darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm.



Kamēr turpinās pa daļām atvesto sastāvu komplektācija un sertifikācija, ņemot vērā izmaiņas vilcienu pasažieru biļešu iegādes paradumos, kā arī infrastruktūras ap dzelzceļa stacijām attīstību, PV speciālisti ir sagatavojuši priekšlikumu pārskatīt esošo dzelzceļa staciju darbības modeli, nosakot dzelzceļa stacijās pieejamo pakalpojumu klāstu atbilstoši pasažieru skaitam, stacijas atrašanās vietai un potenciālam attīstīt konkrētajā stacijā reģionālu mobilitātes punktu, kurā vilcienu kustības sarakstam ir sasaiste ar reģionālo vai pilsētas autobusu satiksmi.



Plāno četru kategoriju stacijas



PV redzējums ietver arī biļešu tirdzniecības automātu ieviešanu visu šobrīd kasē pieejamo biļešu tirdzniecībai, kā arī ģeogrāfiskajos centros kases pārveidot par informācijas punktiem, kuros pasažieri klātienē varēs saņemt nepieciešamo atbalstu dažādos ar vilcienu satiksmi saistītos jautājumos.



S. Zviedre skaidro, ka ir notikusi trīspusēja PV, LDz un VSIA «Autotransporta direkcija» (ATD) vadības pārstāvju tikšanās un pārrunāti LDz jau pašlaik īstenotā «Pasažieru infrastruktūras universālā dizaina standarta» un PV piedāvātā, uz esošo dzelzceļa staciju ēku funkciju izvērtēšanu vērstā modeļa kopīgi sniegtie risinājumi pasažieru ērtību nodrošināšanai gan modernizētajās pasažieru stacijās un pieturas punktos, gan tajās dzelzceļa stacijās, kurās modernizācija notiks tālākos plānošanas periodos. «Pašlaik tiek strādāts pie vienota PV un LDz redzējuma. Tā ieviešana un termiņi būs atkarīgi no LDz infrastruktūras attīstības plāniem un PV biļešu tirdzniecības automātu iepirkuma gaitas. Sliecamies uz to, ka pārskatīto dzelzceļa staciju darbības modeli varētu ieviest tuvāko gadu laikā,» piebilst S. Zviedre.



PV piedāvājumā stacijas paredzēts iedalīt četrās kategorijās, ņemot vērā pasažieru skaitu, ģeogrāfisko atrašanās vietu un mobilitātes potenciālu.

Paredzēts, ka A kategorijas stacijās būtu biļešu tirdzniecības automāti, informācijas punkts ar kasi, kā arī uzgaidāmā zāle. B kategorijas stacijās būtu uzgaidāmā zāle un biļešu automāti, C kategorijas stacijās arī būtu biļešu automāti, kā arī nojume, bet D kategorijas stacijās būtu nojume un digitāla formāta informācijas dēlis, kas nodrošina reāllaika vilcienu kustības saraksta atspoguļošanu.



Vietās, kur ir uzgaidāmā zāle, tā būtu apkurināma un kondicionējama telpa, kur pieejams noteikts sēdvietu skaits. Tāpat iecerēts, ka visu kategoriju stacijās būtu labierīcības, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti un zīdaiņu pārtinamā telpa.



Saskaņā ar PV aprēķiniem, uzņēmums pēc jaunā modeļa ieviešanas varētu ietaupīt apmēram 1,067 miljonus eiro gadā, jo tiktu samazinātas ar telpu lietošanu un darbinieku resursiem saistītās izmaksas.



Jautāta, kas notiks ar staciju ēkām, kur saskaņā ar jauno modeli paredzēts tikai biļešu automāts un nojume kā, piemēram, Ķegumā, S. Zviedre skaidro, ka LDz, PV un ATD vadības pārstāvji tikšanās laikā pārrunāja arī iespēju pasažieru apkalpošanai izmantot staciju ēkas tajās dzelzceļa stacijās un pieturas punktos, kas vēl nav ietverti modernizācijas plānos, saglabāt un komercmērķiem izmantot tās vēsturiskās staciju ēkas, kuras vairs netiek izmantotas pasažieru vajadzībām, kā arī vienojās uzsākt kopīgu darbu ar pašvaldībām, apzinot iespēju pie dzelzceļa stacijām veidot mobilitātes punktus.



Paredzēts, ka staciju esošo peronu pielāgošanas jaunajiem elektrovilcieniem tiks pabeigta līdz šī gada beigām un tad arī attiecīgi sāks kursēt jaunie elektrovilcieni. Savukārt, kas attiecas uz esošo dzelzceļa staciju darbības modeļa pārskatīšanu, termiņi atkarīgi no «Latvijas dzelzceļa» infrastruktūras attīstības plāniem un «Pasažieru vilciena» biļešu tirdzniecības automātu iepirkuma gaitas. Tas varētu notikt tuvāko gadu laikā.

Uzziņai:



Rīgas–Krustpils līnijā tiks modernizētas šādas dzelzceļa stacijas un pieturas punkti: Šķirotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri.

Uzziņai:



A kategorijas stacija (vispilnīgākās ērtības) Rīgas–Aizkraukles virzienā Ogres novadā: Ogre

B kategorija: Ikšķile; Lielvārde

C kategorija: Jaunogre; Ķegums; Pārogre

D kategorija: Ciemupe; Jumprava