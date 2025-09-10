Pētīs mūsdienu latviešu valodas attīstību un veidos digitālos resursus lībiešu valodas saglabāšanai

Trešdiena, 10.09.2025 22:10
Otrdiena, 9. septembris, 2025 13:54

Valdība otrdien apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai", lai pētītu mūsdienu latviešu valodas attīstību un tās lietojumu, attīstītu valodas tehnoloģijas, kā arī veidot digitālos resursus lībiešu valodas saglabāšanai.

Ar letoniku saprot zinātņu nozaru kopumu, kas pētī Latviju, latviešus, kultūru, vēsturi un valodu, skaidro IZM. Pētījumos uzmanība tiks pievērsta arī demogrāfijas, migrācijas un reemigrācijas procesiem, latviešu literatūras un poētikas izpētei, kā arī latviskās identitātes stiprināšanai.

Programmas īstenošanai no 2025. līdz 2028.gadam paredzēts piešķirt 6,2 miljonus eiro no valsts budžeta līdzekļiem. Finansējums tiks novirzīts jaunu pētījumu veikšanai, zinātnisko publikāciju sagatavošanai, digitālo rīku un risinājumu izstrādei, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Jaunās programmas rezultāti sniegs risinājumus latviešu valodas attīstībai digitālajā laikmetā, atbalstīs diasporas un migrācijas politiku, palīdzēs stiprināt izglītības saturu un kultūras mantojuma saglabāšanu, par ieguvumiem klāsta IZM. Plašākai sabiedrībai šie pētījumi būs pieejami atvērtā formā - digitālās datubāzēs, brīvpieejas monogrāfijās un sabiedriskos pasākumos.

Noteikti arī vairāki horizontālie uzdevumi - nodrošināt, lai pētījumu rezultāti būtu publiski pieejami un izmantoti sabiedrībā, veidot inovatīvus risinājumus un stiprināt jauno zinātnieku iesaisti.

Projekta izstrādē piedalījās Programmas stratēģiskās vadības padome, tajā skaitā, IZM, Kultūras ministrija, Valsts kanceleja, Tieslietu ministrija, SIA "Tilde", Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "SUSTENTO" pārstāvji un nozares eksperti.

