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Otrdiena, 23. jūnijs, 2026 07:56

Pie kaimiņiem atrastas drona atlūzas ar pieciem kilogramiem sprāgstvielu

OgreNet / Leta
Pie kaimiņiem atrastas drona atlūzas ar pieciem kilogramiem sprāgstvielu
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Otrdiena, 23. jūnijs, 2026 07:56

Pie kaimiņiem atrastas drona atlūzas ar pieciem kilogramiem sprāgstvielu

OgreNet / Leta

Igaunijas dienvidaustrumos Reuges pašvaldībā vietējais iedzīvotājs siena pļavā atradis dronu ar salauztu spārnu, un pie bezpilota lidaparāta atrasti gandrīz pieci kilogrami sprāgstvielu.  Iedzīvotājs par pļavā atrastu dronu ar pievienotu dzinēju un salauztu spārnu ziņoja 10. jūnija vakarā. Domājams, ka drons ielidoja Igaunijā uzbrukuma laikā, kas notika nedēļu pirms tam. Atbildīgās amatpersonas vēsta, ka  informācijas par incidentu publiska sniegšana aizkavējusies, jo tobrīd notika plašas militārās mācības.

Notikuma vietā Glābšanas departamenta spridzekļu neitralizēšanas eksperti konstatēja, ka drons varētu būt aprīkots ar sprāgstvielām. Viņi norobežoja notikuma vietu un neitralizēja ierīci, izmantojot robotus. Pie drona tika atrasti arī gandrīz pieci kilogrami sprāgstvielu.

"Pagaidām varam teikt, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju tas ir Ukrainā ražots mānekļa drons, kas ielidoja Igaunijā 3. jūnijā, kad Ukraina veica pretuzbrukumu Krievijas mērķiem pašaizsardzības nolūkos," sacīja Igaunijas Drošības policijas biroja priekšniels Harijs Pūseps.

Tolaik Gaisa spēku radari atklāja aizdomās turēto dronu un gaisā tika pacelti sabiedroto iznīcinātāji. Taču drons pazuda no radaru ekrāna netālu no vietas, kur tagad atrastas atlūzas.

Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Kriminālkodeksa 112. panta.

Ukrainai īstenojot uzbrukumus Krievijas militārajai infrastruktūrai, pēdējā laikā droni ir ielidojuši Baltijas valstu gaisa telpā. Daļa ir izlidojuši no Baltijas valstu gaisa telpas, bet citi ir nokrituši. Gan Latvijā, gan Igaunijā sabiedroto iznīcinātāji vienreiz ir notriekuši dronu.

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