Piektdiena, 15. janvāris, 2021 20:55
Pie Lielvārdes novada Sporta centra būs atvērta slidotava
No rītdienas, 16. janvāra, pie Lielvārdes novada Sporta centra būs atvērta slidotava, kurā leduspriekus aicinām izbaudīt visus slidotmīļotājus.
Dodoties slidot, jāņem vērā, ka uz laukuma vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 10 slidotāji, jāievēro drošība un piesardzība, kā arī nebūtu vēlams slidošanas laukumu izmantot hokeja spēlēm.
Tāpat, neizmantojot slēpošanas nūjas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta stadionā ir atļauts slēpot!
Lai ziemas priekiem piepildītas brīvdienas!