Lūgums “ripas dzenātajiem” netraucēt slidotājiem, kā arī saudzēt sevi un netraumēt vienam otru, ievērojot visus drošības pasākumus – t.sk. jālieto ceļu aizsargus, ķiveres.
Lai arī iepriekšējais ledus nokusa, Lielvārdes Sporta centrs ir atjaunojis iespēju iedzīvotajiem izmantot slidotavu. Laukuma lietotājiem lūdzam nebojāt laukumu, iespēju robežās pašiem piedalīties laukuma tīrīšanā.
Šogad ziema mūs lutina – varam baudīt ziemas sporta aktivitātes!
Paldies Lielvārdes Sporta centra darbiniekiem par ieguldīto darbu slidotavas sagatavošanā! Jauku un sportisku atpūtu!