Barikāžu atceres dienā 20. janvārī no pulksten 15.00 līdz 21.00 pie Ogres novada Kultūras centra degs ugunskuri un skanēs Atmodas laika mūzika, godinot un ļaujot atgriezties atmiņās barikāžu dalībniekiem, bet nākamām paaudzēm sajust to unikālo kopības sajūtu, kas deva spēku sargāt Latvijas neatkarību.
Savukārt izstādē SKAUTI LATVIJAS ARMIJĀ NO 1919. LĪDZ 1940. GADAM Kultūras centra Vasaras dārzā būs iespēja uzzināt par organizāciju un tās dalībniekiem, kas, pretojoties okupācijas režīmiem, uzturējusi vienotu garu un patriotismu gandrīz pusgadsimtu, līdz 1989. gadā radās iespēja organizāciju atjaunot. Skauti un gaidas arī pirms 30 gadiem bija aktīvi barikāžu dalībnieki, un, kā norāda vēsturnieks Jānis Goldšmits, kura privātkolekcija apskatāma izstādē, skauti vienmēr bijuši aktīvi savas valsts aizstāvji.
Izstāde SKAUTI LATVIJAS ARMIJĀ NO 1919. LĪDZ 1940. GADAM apskatāma arī virtuāli vietnē Okultura.lv. Savukārt plašāku informāciju par barikāžu laika notikumiem iespējams iegūt, ielūkojoties 1991. gada barikāžu muzeja virtuālajā tūrē, kas atrodama vietnē Barikades.lv.
Apmeklējot brīvdabas instalāciju un izstādi, lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus. Izstādes tiks filmētas un fotografētas. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.
Informāciju sagatavoja Anete Andersone, Ogres novada Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste