Ceturtdiena, 09.10.2025 15:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:01
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 19. janvāris, 2021 22:29

Pie Ogres novada Kultūras centra barikāžu 30 gadiem veltīta instalācija

Pie Ogres novada Kultūras centra barikāžu 30 gadiem veltīta instalācija
Otrdiena, 19. janvāris, 2021 22:29

Pie Ogres novada Kultūras centra barikāžu 30 gadiem veltīta instalācija

Šogad aprit 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm. Atzīmējot šo notikumu, no 20. līdz 24. janvārim Ogres novada Kultūras centra kāpnes būs barikāžu notikumu atceres vieta, bet Kultūras centra Vasaras dārzā būs apskatāma izstāde par skautisma vēsturi Latvijā. 
"Vēlamies ogrēniešiem un pilsētas viesiem sniegt iespēju uz mirkli apstāties un aizdomāties par notikumiem, kuri norisinājās pirms 30 gadiem, un vēstures nospiedumiem, ko tie atstājuši līdz pat mūsdienām. Barikāžu atcerei veidojam mākslinieciskas instalācijas, ieskatoties 1991. gada janvāra dokumentālos materiālos, kuras papildināsim ar vairākām lielformāta barikāžu dienu fotogrāfijām no Okupācijas un Valmieras muzeja krājuma. Barikāžu piemiņas instalācija pie Ogres novada Kultūras centra būs apskatāma piecas dienas," uzsver ONKC direktora pienākumu izpildītāja Elīna Aupe. 

Barikāžu atceres dienā 20. janvārī no pulksten 15.00 līdz 21.00 pie Ogres novada Kultūras centra degs ugunskuri un skanēs Atmodas laika mūzika, godinot un ļaujot atgriezties atmiņās barikāžu dalībniekiem, bet nākamām paaudzēm sajust to unikālo kopības sajūtu, kas deva spēku sargāt Latvijas neatkarību. 

Savukārt izstādē SKAUTI LATVIJAS ARMIJĀ NO 1919. LĪDZ 1940. GADAM Kultūras centra Vasaras dārzā būs iespēja uzzināt par organizāciju un tās dalībniekiem, kas, pretojoties okupācijas režīmiem, uzturējusi vienotu garu un patriotismu gandrīz pusgadsimtu, līdz 1989. gadā radās iespēja organizāciju atjaunot. Skauti un gaidas arī pirms 30 gadiem bija aktīvi barikāžu dalībnieki, un, kā norāda vēsturnieks Jānis Goldšmits, kura privātkolekcija apskatāma izstādē, skauti vienmēr bijuši aktīvi savas valsts aizstāvji. 

Izstāde SKAUTI LATVIJAS ARMIJĀ NO 1919. LĪDZ 1940. GADAM apskatāma arī virtuāli vietnē Okultura.lv. Savukārt plašāku informāciju par barikāžu laika notikumiem iespējams iegūt, ielūkojoties 1991. gada barikāžu muzeja virtuālajā tūrē, kas atrodama vietnē Barikades.lv. 

Apmeklējot brīvdabas instalāciju un izstādi, lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus. Izstādes tiks filmētas un fotografētas. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām. 

Informāciju sagatavoja Anete Andersone, Ogres novada Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?