Ceturtdiena, 19. marts, 2026 10:48

Pie Pļaviņām saglabājas ledus sastrēgums, situācija Daugavā mierīga

Leta
Daugavā pie Pļaviņām saglabājas ledus sastrēgums, ūdens līmenis ir pazeminājies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ledus ir zaudējis izturību, to kausē straume un no upes augšteces vairs nenāk lieli ledus gabali, tādēļ plūdu risks Pļaviņās ir minimāls.

Arī citviet Daugavā situācija mierīga, ūdens līmenis ir zemāks nekā tika prognozēts. Pēdējā diennaktī ūdens līmenis Daugavā Latvijas teritorijā ir mazliet pazeminājies vai palicis nemainīgs.

Lai sasniegtu dzeltenā brīdinājuma pakāpi un sāktu applūst zemākās vietas likteņupes krastos, ūdens līmenim Daugavā pie Jēkabpils un Daugavpils būtu jākāpj par aptuveni diviem metriem, un tas šopavasar netiek prognozēts.

Vairumā Latvijas upju turpinās ūdens līmeņa kritums, dažās upēs tas vēl nav sācies - tai skaitā Aiviekstē un Misā.

OgreNet iesaka

