Arī citviet Daugavā situācija mierīga, ūdens līmenis ir zemāks nekā tika prognozēts. Pēdējā diennaktī ūdens līmenis Daugavā Latvijas teritorijā ir mazliet pazeminājies vai palicis nemainīgs.
Lai sasniegtu dzeltenā brīdinājuma pakāpi un sāktu applūst zemākās vietas likteņupes krastos, ūdens līmenim Daugavā pie Jēkabpils un Daugavpils būtu jākāpj par aptuveni diviem metriem, un tas šopavasar netiek prognozēts.
Vairumā Latvijas upju turpinās ūdens līmeņa kritums, dažās upēs tas vēl nav sācies - tai skaitā Aiviekstē un Misā.