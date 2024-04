Pieaug grants ceļu posmu skaits, kuros ieviesti masas ierobežojumi

Laika apstākļu ietekmē ir būtiski samazinājusies ceļa segas nestspēja. Lai pasargāju ceļus no priekšlaicīgas sagraušanas, uz atsevišķiem grants ceļiem un to posmiem visā Ogres novada teritorijā ir noteikti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Ierobežojumus nosaka, izvērtējot katra ceļa faktisko stāvokli un tā nestspēju, tāpēc posmu skaits, kur tie ir aktuāli, var mainīties katru dienu. Ceļa zīmes plānots noņemt individuāli atkarībā no laika apstākļiem un konkrētā ceļa tehniskā stāvokļa faktiskajām izmaiņām.

Pašvaldība aicina uzņēmējus būt saprotošiem un ievērot transporta masas ierobežojuma zīmes. Par zīmes neievērošanu paredzēts 1 soda punkts un Ceļu satiksmes likuma 75.1.1.pants paredz sodu sešu naudas vienību apmērā.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus, ir iespējams tikai tad, kad grants segums apžūs. Pretējā gadījumā smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu.

Ja iedzīvotājiem ir kādi jautājumi vai ierosinājumi saistībā ar ielu un ceļu uzturēšanu Ogres novadā, aicinām sazināties ar ceļu uzturētājiem, kuru kontaktinformācija pieejama šeit.

Karte ar posmiem, kur noteikti Latvijas Valsts ceļu ierobežojumi, atrodama šeit.