Likumprojekts saistīts ar 2026. gada valsts budžeta un nākamo triju gadu budžeta ietvara likuma projektu.
Grozījumi paredz no nākamā gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokli vairākām preču grupām, tostarp alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, bezalkoholiskajiem un enerģijas dzērieniem. Savukārt pēc diviem gadiem paredzēts atteikties no samazinātās likmes naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.
No nākamā gada 15. marta plānots akcīzes nodokļa pieaugums stiprajam alkoholam, savukārt no 2028. gada 1. marta akcīze pieaugs visiem alkoholiskajiem dzērieniem, un gala cena stiprajam alkoholam palielināsies par 0,51 eiro, vīnam no 0,15 līdz 0,30 eiro, bet alum - par 0,03 eiro par pudeli.
Nākamgad un no 2027. gada paredzēta straujāka likmju celšana visiem tabakas izstrādājumiem - par pieciem procentiem vairāk, nekā bija plānots iepriekš. Salīdzinājumā ar šī gada cenām vienas cigarešu paciņas cena no 2028. gada pieaugs par 2,20 eiro, sasniedzot 7,50 eiro, savukārt karsējamai tabakai pieaugums plānots 0,35 eiro apmērā par paciņu, bet divu mililitru e-šķidruma iepakojuma cena pieaugs par 0,15 eiro.
No 2028. gada nodokļa pieaugums paredzēts arī saldinātajiem dzērieniem, kā arī enerģijas dzērieniem tiks noteikta atsevišķa akcīzes nodokļa likme.
Tāpat noteikts, ka no 2028. gada ar akcīzes nodokli apliks bezalkoholiskos gāzētos dzērienus, ko pagatavo uz vietas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Līdz šim gan negāzētajiem, gan gāzētajiem dzērieniem, kas tirdzniecības vietā gatavoti tūlītējai patērēšanai, akcīzes nodokli nepiemēroja.
Akcīzes nodokļa izmaiņas skars arī naftas produktus, un no 2028. gada plānots atcelt samazināto nodokļa likmi naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Lai veicinātu atjaunīgas un videi draudzīgākas enerģijas izmantošanu iekārtās un tehnikā, tostarp elektroenerģiju, turpmāk līdzšinējā atvieglojuma vietā plānots piemērot vispārējo akcīzes nodokļa likmi. Līdzšinējo akcīzes nodokļa atvieglojumu degvielai uzņēmēji varēs izmantot līdz 2027. gada beigām.
Saeimas sēdē diskusijas raisīja opozīcijas deputātes Lindas Liepiņas (LPV) priekšlikums atteikties no akcīzes nodokļa kafijai. Opozīcijas deputāti pauda neizpratni, kāpēc Latvijā kafijai tiek piemērots šāds nodoklis, jo ir valstis, kuras šādu nodokli kafijai nepiemēro.
Opozīcijas deputāti norādīja, ka laikā, kad cenas pārtikai turpina kāpt, akcīzes nodoklis kafijai nebūtu piemērojams. Tāpat debatēs izskanēja, ka paši deputāti pašlaik kafiju mēdz pirkt ārvalstīs, kur tā ir lētāka.
Deputāte Linda Matisone (AS) sacīja, ka akcīzes nodoklis parasti tiek piemērots luksusprecēm, precēm, kuras ir kaitīgas veselībai, piemēram, tabakai, kā arī degvielai, kura ir kaitīga apkārtējai videi. "Latvija izceļas ar to, ka esam vienīgie Baltijā, kur kafijai tiek piemērots akcīzes nodoklis," viņa piebilda.
Pie Saeimas frakcijām nepiederošā deputāte Skaidrīte Ābrama sacīja, ka pašlaik "nesanāks kafiju atbrīvot no nodokļa", vienlaikus viņa norādīja, ka kafijai nav nekādas neveselīgas ietekmes uz cilvēka veselību.
Andris Šuvajevs (P) sacīja, ka akcīzes nodokli parasti piemēro, ja ir vēlme samazināt preču patēriņu. Kafija neatbilst kritērijiem, lai tai piemērotu akcīzes nodokli, viņš teica, piebilstot, ka pašlaik akcīzes nodoklis kafijai ir rīks, lai gūtu papildu ieņēmumus valsts budžetā.
Šuvajevs norādīja, ka, viņaprāt, nākotnē būs jāmeklē risinājumi, lai šo akcīzes nodokli kafijai noņemtu. Taču vienlaikus ir jādomā par to, kā negūtos ieņēmumus aizstāt akcīzes nodokļa atcelšanas gadījumā.
Saeimas deputāts Edmunds Jurēvics (JV) sacīja, ka kafija ir pārāk dārga, taču viņš norādīja, ka, visticamāk, tas nav akcīzes nodokļa dēļ. Jurēvics, atsaucoties uz kafijas ražotājiem, sacīja, ka lielāko daļu cenas veido lielveikali, tāpēc ekonomikas ministram būtu jāvērtē situācija.
Vienlaikus, lai arī kopumā daļa koalīcijas deputātu priekšlikumu vērtēja kā diskutējamu, priekšlikums tika noraidīts.