Pieci dzīvo Ogres novadā, diviem te īpašumi – kuri septiņi iekļuvuši Saeimā?

15. Saeimas vēlēšanas noslēgušās un ir zināms jaunā parlamenta provizoriskais sastāvs. Joprojām provizoriskais tāpēc, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai vēl jāpārbauda ievāktie dati. Oficiālajiem rezultātiem jātop apstiprinātiem līdz 19. oktobrim. Bet arī pēc tam ir iespējamas deputātu rokādes, kas Latvijas politikā nav retums. Viens ievelk iekšā, un tad atdod vietu mazāk populāram partijas biedram. Uz pirmo sēdi jaunā Saeima sanāks 3. novembrī, tad arī noslēgsies 14. Saeimas pilnvaras. Provizoriskajā 15. Saeimas sastāvā ir septiņi deputāti, kuru dzīve , darbs vai īpašumi saistīti ar Ogres novadu. Pieci no viņiem šeit dzīvo, bet vēl divus ar novadu saista nekustamais īpašums. Četri ievēlēti no «Apvienotā saraksta», divi no prokremliskā saraksta «Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši», viens pārstāv «Nacionālo apvienību.»
Visvairāk ar Ogres novadu saistīto deputātu jaunajā Saeimā ir «Apvienotajam sarakstam». Viens no viņiem – Česlavs Batņa, kurš Vidzemes vēlēšanu apgabalā saņēmis 7233 plusus un 5952 svītrojumus. Batņa dzimis 1979. gadā, dzīvo Ogres novadā un politikā nav jaunpienācējs – viņš bijis Ikšķiles novada domes deputāts, bet 14. Saeimā darbojās kā deputāts un vadīja Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Pirms darba Saeimā Batņa vadījis Ādažu vidusskolu, strādājis par pedagogu un bijis jauktā kora «Ikšķile» diriģents. Viņam ir maģistra grāds mūzikā un skolvadībā, kā arī jurista palīga kvalifikācija. Batņa ir precējies.
FOTO: Ieva Ābele, Saeima
No «Apvienotā saraksta» Vidzemē ievēlēts arī Pēteris Dimants, kurš saņēmis 4891 plusu un 4713 svītrojumu. Dimants dzimis 1980. gadā, dzīvo Ogres novadā un ir precējies. Biznesa vadības augstskolā «Turība» viņš ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbībā. Pēdējos gados Dimants bijis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra padomnieks, darbojies Latvijas Zaļās partijas valdē un uzņēmējdarbībā.
Foto: Leta
Ogres novadā dzīvo arī bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš «Apvienotā saraksta» Latgales sarakstā saņēmis 3289 plusus un 2481 svītrojumu. Vējonis dzimis 1966. gadā Pleskavas apgabalā, bet uzaudzis Madonas pusē. Pēc izglītības viņš ir biologs. Politiskajā karjerā bijis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, aizsardzības ministrs un Saeimas deputāts, bet no 2015. līdz 2019. gadam – Latvijas Valsts prezidents. Pēc prezidentūras Vējonis iesaistījies sporta pārvaldībā un ir Latvijas Basketbola savienības prezidents. Viņš ir precējies ar Ivetu Vējoni, ģimenē izauguši divi dēli.
Foto: Leta
Ceturtā no «Apvienotā saraksta» ievēlētā deputāte, kurai saikne ar Ogres novadu, ir Līga Meņģelsone. Rīgas vēlēšanu apgabalā viņa saņēmusi 8051 plusu un 4546 svītrojumus. Meņģelsone dzimusi 1972. gadā un dzīvo Rīgā, taču viņai pieder zeme Lielvārdē un nekustamais īpašums Rembates pagastā. Viņa ilgstoši vadījusi Latvijas Darba devēju konfederāciju, bet no 2022. gada decembra līdz 2023. gada septembrim bija veselības ministre. Pēdējā laikā darbojusies Rīgas Stradiņa universitātes padomē un Latvijas Sarkanā Krusta vadībā. Meņģelsone ir precējusies.
Foto: Leta
Divi ar Ogres novadu saistīti deputāti ievēlēti no prokremliskā saraksta «Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši». Aleksejs Ignatjevs Vidzemē saņēmis 2461 plusu un 355 svītrojumus. Viņš dzimis 1973. gadā un dzīvo Ogres novadā. Ignatjevs studējis Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, kur ieguvis bakalaura grādu. Viņa profesionālā darbība saistīta ar uzņēmējdarbību un transporta nozari – viņš ir Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizācijas prezidents un SIA «Smile loģistika» valdes loceklis.
Foto: Publicitātes
No tā paša prokremliskā saraksta Vidzemē ievēlēta Gita Plaude, kura saņēmusi 1937 plusus un 352 svītrojumus. Plaude dzimusi 1968. gadā un dzīvo Ogres novadā. Viņai ir profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Profesionālajā dzīvē Plaude galvenokārt darbojusies grāmatvedības un uzņēmējdarbības jomā – viņa ir SIA «GP cipari» valdes locekle un strādājusi par grāmatvedi vairākos uzņēmumos. Plaude piedalījusies arī vietējā politikā, 2025. gada pašvaldību vēlēšanās kandidējot Ogres novadā.
Foto: Publicitātes
Septītais deputāts, kura dzīvē ir saikne ar Ogres novadu, ir «Nacionālās apvienības» pārstāvis Nauris Puntulis. Rīgas vēlēšanu apgabalā viņš saņēmis 3598 plusus un 1442 svītrojumus. Puntulis dzimis 1961. gadā Tiņģerē, Talsu pusē, un pašlaik dzīvo Rīgā, bet viņam kopīpašumā pieder zeme Jumpravas pagastā. Plašākai sabiedrībai viņš pazīstams gan kā operdziedātājs un ilggadējs Latvijas Nacionālās operas solists, gan kā grupas «Pērkons» dalībnieks. Puntulis bijis Rīgas domes un Saeimas deputāts, kā arī kultūras ministrs. Viņš ir precējies.
Foto: Wikipedia.org
Visiem ar Ogres novadu saistītajiem jaunievēlētajiem Saeimas deputātiem kopīgs ir viens – nākamajos četros gados viņu pieņemtie lēmumi būs nozīmīgi arī Ogres novada iedzīvotājiem.