Ceturtdiena, 09.10.2025 20:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:46
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 28. augusts, 2021 09:10

Pieciem mūsu novadniekiem pasniegti valsts augstākie apbalvojumi

Pieciem mūsu novadniekiem pasniegti valsts augstākie apbalvojumi
Triju Zvaigžņu ordeni no prezidenta Egila Levita rokām saņēmis ogrēnietis Kārlis Kangeris.
Sestdiena, 28. augusts, 2021 09:10

Pieciem mūsu novadniekiem pasniegti valsts augstākie apbalvojumi

Jau ziņots, ka saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumiem pēdējā gada laikā pieciem Ogres novada iedzīvotājiem – Kārlim Kangerim, Vilnim Naglim, Artūram Umulim, Andrim Lindem un Lienei Cipulei – tika piešķirti augstākie apbalvojumi. Ja līdz šim pandēmijas un ar to saistīto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ šos apbalvojumus nebija iespējams pasniegt, tad 19. un 20.augustā, sagaidot mūsu valstij un tautai nozīmīgu notikumu – konstitucionālā likuma «Par Latvijas Republikas valstisko statusu» pieņemšanas 30.gadadienu, Rīgas pilī tas beidzot tika izdarīts.


Valsts prezidents Egils Levits apbalvojumus pasniedza cilvēkiem, kuri ar savu darbu stiprinājuši valstiskumu un sargājuši Latvijas neatkarību 1991.gada janvāra barikādēs un augusta puča laikā, cilvēkiem, kuru profesionālā un sabiedriskā darbība veicinājusi demokrātiskas, tiesiskas un nacionālas Latvijas valsts izaugsmi, kā arī cilvēkiem, kuri augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veikuši amata pienākumus līdz šim nebijušas sarežģītības epidemioloģiskajā un sabiedrības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.


Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors dr. hist. Kārlis Kangeris saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 1.biroja priekšnieks, pulkvežleitnants Vilnis Naglis, kurš pirms tam vadīja Ogres policijas iecirkni, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas komandieris, majors Artūrs Umulis no Valsts prezidenta rokām saņēma Viestura ordeni. Atzinības krusts tika pasniegts Andrim Lindem – bijušajam ilggadējam Suntažu vidusskolas vizuālās mākslas, kultūrvēstures un informātikas skolotājam, kā arī Lienei Cipulei – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktorei, kura pa šo laiku ievēlēta arī par Ogres novada pašvaldības domes deputāti.


Ritvars Raits, OVV. Foto no Valsts prezidenta kancelejas arhīva

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?