Valsts prezidents Egils Levits apbalvojumus pasniedza cilvēkiem, kuri ar savu darbu stiprinājuši valstiskumu un sargājuši Latvijas neatkarību 1991.gada janvāra barikādēs un augusta puča laikā, cilvēkiem, kuru profesionālā un sabiedriskā darbība veicinājusi demokrātiskas, tiesiskas un nacionālas Latvijas valsts izaugsmi, kā arī cilvēkiem, kuri augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veikuši amata pienākumus līdz šim nebijušas sarežģītības epidemioloģiskajā un sabiedrības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.
Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors dr. hist. Kārlis Kangeris saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 1.biroja priekšnieks, pulkvežleitnants Vilnis Naglis, kurš pirms tam vadīja Ogres policijas iecirkni, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas komandieris, majors Artūrs Umulis no Valsts prezidenta rokām saņēma Viestura ordeni. Atzinības krusts tika pasniegts Andrim Lindem – bijušajam ilggadējam Suntažu vidusskolas vizuālās mākslas, kultūrvēstures un informātikas skolotājam, kā arī Lienei Cipulei – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktorei, kura pa šo laiku ievēlēta arī par Ogres novada pašvaldības domes deputāti.
Ritvars Raits, OVV. Foto no Valsts prezidenta kancelejas arhīva