Ogres 94. dzimšanas dienai par godu Ogres novada Izglītības pārvalde, Jauniešu dome, Tūrisma informācijas centrs un Ogres Vēstures un mākslas muzejs organizē pilsētas orientēšanās spēli “Ogrei 94”, kas norisināsies 24.02.- 27.02.2022. Tā ir iespēja izkustēties svaigā gaisā un iepazīt Ogres pilsētas vēsturi atraktīvā veidā.

Spēlē var piedalīties ikviens interesents, aicinot komandā ne vairāk kā piecus cilvēkus. Lai piedalītos spēlē, nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar interneta pieslēgumu un lejuplādēta aplikācija “Actionbound”. Dalība spēlē – bez maksas.

Spēles dalībniekiem jāapmeklē kontrolpunkti pilsētā, jāvēro apkārtne un jāatbild uz jautājumiem. Kopējais apļveida maršruts, apmeklējot visus kontrolpunktus, ir ~ 4 km. Spēlei nav iepriekš jāreģistrējas, to var spēlēt brīvi izvēlētā laikā - posmā no 24.02. plkst. 9.40 līdz 27.02. plkst. 23.59. Dodoties distancē diennakts tumšajā laikā, vēlams ņemt līdzi lukturīti. Lai uzsāktu spēli, caur aplikāciju “Actionbound” jānoskenē kvadrātkods, kas atradīsies Brīvības ielā 18, Tūrisma informācijas centra logā.

Trīs komandas, kas veiks distanci 24.02.- 27.02.2022. un iegūs visvairāk punktu par pareizām atbildēm, saņems balvas no Ogres novada Izglītības pārvaldes, Tūrisma informācijas centra un Ogres Vēstures un mākslas muzeja. Spēle ogrēniešu un pilsētas viesu izklaidei būs pieejama līdz marta beigām.

Svinam Ogres dzimšanas dienu aktīvi!

