Ceturtdiena, 20. novembris, 2025 14:41

Piedalies Ziemassvētku akcijā "Egļu stāsts"

Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Piedalies Ziemassvētku akcijā “Egļu stāsts”
Foto: Ogres novads
Tradicionālā akcija “Ziemassvētku egļu stāsts” šogad notiks jau septīto gadu, kļūstot par skaistu un gaidītu Ogres novada svētku tradīciju. Šī unikālā iniciatīva vieno iedzīvotājus, radot īstenu svētku atmosfēru novadā. Ogres novada iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības iestādes aicināti piedalīties šajā sirsnīgajā akcijā, piešķirot tai savu radošo pieskārienu, izrotājot svētku eglīti. Akcija norisināsies no 30. novembra līdz 31. janvārim.

Dalība šajā pasākumā ir brīnišķīga iespēja kopīgi radīt svētku prieku, stiprināt kopības sajūtu un izpausties radoši. Ikviens var kļūt par daļu no īpašā svētku stāsta, piedaloties eglīšu greznošanā un veidojot svētku noskaņu visā novadā. Akcijas atbalstītāji ir parūpējušies arī par simpātiju balvām oriģinālāko eglīšu rotātājiem.

Lai ikvienam būtu iespēja apmeklēt un apskatīt izrotātās eglītes, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde izveidos īpašu “Ziemassvētku egļu stāsta” karti, kurā būs redzamas visas akcijas dalībnieku eglītes un to atrašanās vietas. Tādējādi svētku laikā varēs iepazīties ar skaistākajām eglītēm un novērtēt to radošo izpildījumu.

Pievienojieties "Ziemassvētku egļu stāstam" un aizpildiet anketu ŠEIT līdz 28. novembrim un radīsim svētkus kopā!

Eglītes aicina izrotāt līdz 30. novembrim, Pirmajai adventei.

Sīkāka informācija: 29491685, 26467990, .

Akciju organizē: Ogres novada pašvaldība, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde.

Akciju atbalstaOgres novada Kultūras centrs, “Fazer Latvija”, “Gaļas Nams Ādaži”, “Un:Te candles”, “Oškrogs”, “Spoon Cafe”, “Manas Garšas”, “DK Moment Catcher”, “Dzintars Workshop”, “Weekend Pizza”, “AB parks”, “Brunette skaistuma studija”, “FastBreak.lv”.

