Ogres 1. vidusskola izsludina konkursu tās teritoriālās struktūrvienības "Krapes skola" vadītāja amatam. Tiek meklēts mērķtiecīgs un atbildīgs vadītājs, kurš turpinās veidot skolu par kristīgās vērtībās un Montessori pedagoģijas pieejā balstītu izglītības iestādes struktūrvienību.

Jaunā struktūrvienības vadītāja uzdevums būs nostiprināt pedagogu kolektīvu un ar kvalitatīvu skolas darbu piesaistīt arvien vairāk skolēnus un ģimenes no plašā Ogres novada. Krapes skola atrodas gleznainā Ogres novada vietā, skola bauda gan ģimeņu un kristiešu kopienas, gan Ogres novada pašvaldības atbalstu.

Ogres 1. vidusskola pieteikumus teritoriālās struktūrvienības "Krapes skola" vadītāja amatam pieņem līdz 24. jūlijam. Informācija par pieteikšanās procesu rodama Ogres 1. vidusskolas mājaslapā skatīt šeit un Ogres novada mājaslapā skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskola

