Vienlaikus mobilā aplikācija “Covid19Verify” tika iesniegta apstiprināšanai arī Google Play Store (Android viedierīcēm) un šobrīd tiek gaidīta tās apstiprināšana un pieejamība lejupielādei. Līdz aplikācijas publicēšanas brīdim Google Play Store NVD aicina Android viedierīču lietotājus digitālo sertifikātu pārbaudei izmantot vietnes www.covid19sertifikats.lv funkcionalitāti “Verificēt sertifikātus”.
Mobilās aplikācijas priekšrocība ir sertifikātu QR kodu skenēšana bez aktīva interneta pieslēguma, t.i. mobilās aplikācijas atvēršanai un ielādei viedierīcē ir nepieciešams internets, savukārt turpmāko QR kodu skenēšanu 24 stundas var veikt bez pieslēgšanās internetam.
Līdz šim digitālo Covid-19 sertifikātu tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ir izveidoti vairāk nekā 403 tūkst. digitālo sertifikātu, tajā skaitā vairāk nekā 322 tūkst. sertifikātu par veikto vakcināciju, vairāk nekā 46 tūkst. sertifikātu par laboratoriskā testa rezultātu un vairāk nekā 33 tūkst. sertifikātu par Covid-19 pārslimošanas faktu.
Jau ziņots, ka no 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var izveidot tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem.
Vairāk informācijas par digitālo Covid-19 sertifikātu iedzīvotāji var noskaidrot www.covid19sertifikats.lv tīmekļvietnes sadaļā “Jautājumi un atbildes” vai zvanot uz informatīvo tālruni 8989.
Informāciju sagatavoja Nacionālā veselības dienests