Piektdien, pastiprinoties austrumu, ziemeļaustrumu vējam, vējš putinās sniegu. No dienvidrietumiem valsti šķērsos plaša nokrišņu zona, neliels putenis pāraugs stiprā sniegputenī, līdz sestdienai daudzviet uzsnigs 10-20 centimetri sniega. Vietām - galvenokārt Latvijas dienvidaustrumos - gaidāms arī lietus un atkala.
Paredzams, ka vēja ātrums brāzmās piektdien pieaugs līdz 10-15 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - līdz 20 metriem sekundē. Sākot ar piektdienas pēcpusdienu, daži lauku ceļi sniegputeņa dēļ var kļūt neizbraucami. Sestdien gaidāms lēnāks vējš.
Visticamāk, īslaicīgs atkusnis skars tikai valsts dienvidaustrumu daļu. Svētdien kļūs vēsāks, naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra vietām var noslīdēt zem -25 grādiem. Arī nākamnedēļ iespējama svārstīga gaisa temperatūra un nokrišņi.