Pasākums "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām" notiks vienlaikus visā Latvijā – katrā pašvaldībā plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas valstspiederīgā piemiņu. Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete norāda: "Nav nekā personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremonijai vienlaikus notiekot visos Latvijas novados un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem tautiešiem."
Lasījums no katras pašvaldības tiks straumēts reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.
Pasākumu "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām" atspoguļos Latvijas sabiedriskie mediji.
Piemiņas pasākumu rīko Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" un sabiedriskajiem medijiem.