Viens no lēmumiem paredz Černihivai, Ogres novada sadarbības pilsētai Ukrainā, piešķirt finanšu līdzekļus 10 000 eiro apmērā no novada pašvaldības 2022. gada budžetā ieplānotajiem izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis lūdza kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, atgādinot, ka šī Ogres novada sadarbības pilsēta ir viena no skaistākajām Ukrainā, kas šobrīd ir aplenkta, tur notiek bombardēšana, apšaudes, tiek iznīcināta infrastruktūra, ik dienas jāapglabā vairākus desmitus civiliedzīvotāju, kuri gājuši bojā uzbrukumos. “Mūsu brāļi ir lūguši pēc palīdzības, mums būtu jāreaģē,” aicināja E.Helmanis. Visi deputāti, kuri piedalījās domes ārkārtas sēdē, vienbalsīgi nolēma par šāda atbalsta sniegšanu Ukrainas pilsētai Černihivai.
Atbalstot Ogres teātra iniciatīvu, domes deputāti nolēma arī atļaut ziedot Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam līdzekļus no ieņēmumiem, kas tiks gūti no izrādes “Vakars ar Kokto” šī gada 13. martā, paredzot, ka ziedojama apmērs nepārsniegs 1207 eiro.
Pirms lēmuma pieņemšanas kolēģus uzrunāja deputāts, Ogres teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Jānis Kaijaks, kurš atzina, ka šī teātra iniciatīva finansiālā ziņā ir niecīga, bet Ogres teātris līdz ar citiem teātriem Latvijā ar savu pozīciju iesaistās aktīvā informācijas cīņā. “Pēc izrādēm Latvijas teātros aktieri iziet ielās ar Ukrainas karogu, uzrunā skatītājus, mēs arī to darām, bet Krievija mums atbild, pēc izrādēm izejot ielās ar Krievijas karogu, dziedot Padomju Savienības himnu, viņus atbalsta viņu piekritēji ar ovācijām. Tas ir informatīvais karš,” sacīja J.Kaijaks, piebilstot, ka galvenais, ka šī teātra akcija informatīvajā telpā izskanēs kopā ar citām akcijām, kas notiek Ogres novadā, uzrunājot cilvēkus.
Teātrim par iniciatīvu pateicās E.Helmanis, norādot, ka neviena palīdzība nevar būt maza vai liela, bet galvenais, ka tā sniegta no sirds, līdzi jūtot un atbalstot. “Šajā situācijā mēs nevaram palikt malā, palikt neitrāli, mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, kurā pusē mēs esam, un teātris to parāda, nosodot karu Ukrainā, nosodot noziegumus, kas tiek veikti pret cilvēci, kas nav pieļaujami demokrātiskā sabiedrībā, paldies par to,” sacīja E.Helmanis.
Domes ārkārtas sēdē deputāti arī pieņēma lēmumu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam ziedot novada pašvaldības īpašumā esošo nakts redzamības kameru (binokli), kuras vērtība ir 582,09 eiro. E.Helmanis atklāja, ka šī kamera bija Ikšķiles jaunsardzes rīcībā un pateicās bērniem, kuri gatavi dalīties un ziedot, saprotot, ka kādam citam tā šobrīd ir vairāk vajadzīga.
Pašvaldība jau ir informējusi sabiedrību par šī gada 4. martā saņemto Černihivas pilsētas mēra Vladislava Atrošenko vēstuli ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu Černihivas pilsētai, kurai Krievijas militārā iebrukuma un izvērstās karadarbības rezultātā nodarīti milzīgi postījumi. Sadarbība starp Ogres novadu un Černihivas pilsētu sākās 2007. gada 19. jūlijā, kopš tā laika sadarbība ir veiksmīgi attīstījusies dažādās jomās. Arī kopš 2015. gada, kad Ukrainas teritorijā iebruka Krievijas karaspēks, Ogres novada pašvaldība ir sniegusi atbalstu – gan humānās palīdzības veidā, gan ar informatīvo telpu, gan ik gadu rīkojot nometnes un uzņemot pie sevis bērnus, kuru ģimenes cietušas vai gājušas bojā karā.
Arī šobrīd Ukrainas tautai ir nepieciešams jebkāds atbalsts, lai aizstāvētu savu valsti un savu tautu pret Krievijas karaspēku, sniegtu medicīnisko un humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, karavīriem un brīvprātīgajiem, kuri cīnās Ukrainas pusē.
Kā zināms, Krievijas Federācija šī gada 24. februārī uzsāka neizprovocētu plaša mēroga militāru uzbrukumu Ukrainai, savukārt Baltkrievijas Republika ir iesaistījusies šī uzbrukuma un agresijas atbalstā, izvēršot plašu karadarbību un postījumus Ukrainas valstij un tās tautai.
Latvijas Republikas Saeima šī gada 24. februārī vienbalsīgi pieņēma paziņojumu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, kurā stingri nosoda Krievijas Federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Paziņojumā stingri nosodīta arī Baltkrievijas iesaiste militārajā uzbrukumā Ukrainai. Parlamentārieši paziņojumā pieprasa Krievijas Federācijai un Baltkrievijai nekavējoties pārtraukt turpmāku militāro agresiju, atsaukt bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas un deeskalēt situāciju, iesaistīties diplomātiska risinājuma meklējumos, kā arī izbeigt turpmāku visu veidu agresiju un provokācijas pret Ukrainu un ievērot starptautiskajos līgumos noteiktās saistības.
Jāatgādina, ka šī gada 3. martā LR Saeima pieņēma un 4. martā Valsts prezidents izsludināja Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, kura mērķis ir atbalsta sniegšana Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, kā arī vispārēja atbalsta sniegšana Ukrainas sabiedrībai. Šajā likumā paredzētais atbalsts tiek sniegts bruņotā konflikta norises laikā. Likuma 11. pants nosaka, ka pašvaldībai, pamatojoties uz domes lēmumu, ir tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam.