Spēkā esošie saistošie noteikumi, kas šobrīd tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus apbedīšanas pabalsta apmērus un pabalsta piešķiršanas kritērijus. Līdz ar to ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas attiecas uz visu jaunizveidotā novada teritoriju un nosaka personas, kuru apbedīšanai ir tiesības saņemt vienreizēju Ogres novada pašvaldības apbedīšanas pabalstu, kā arī paredz tā apmēru un pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Pabalsta mērķis ir segt minimālos apbedīšanas izdevumus personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nāves gadījumā. Tiesības saņemt šādu pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu.
Saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem, pabalstu paredzēts piešķirt faktisko mirušās personas apbedīšanas izdevumu apjomā, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā saistošie noteikumi par apbedīšanas pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, līdz ar ko spēku zaudēs līdzšinējie Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību izdotie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti un nodaļas.