Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni, un šī pabalsta apmēru, ievērojot šajos noteikumos minētās norādes, nosaka pašvaldība.
Spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri šobrīd tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus pabalstu apmērus audžuģimenēm. Līdz ar to Ogres novada pašvaldība ir izvērtējusi šos normatīvos aktus un izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī un paredz vienotu kārtību visā apvienotajā Ogres novadā.
Saskaņā ar domes sēdē pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība Ogres novada audžuģimenēm ikmēneša pabalstu bērna uzturam turpmāk izmaksās šādā apmērā: bērnam līdz divu gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro, bērnam vecumā no diviem gadiem līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 215 eiro, bērnam vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī. Apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam tiks piešķirts ikgadējs pabalsts 450 eiro apmērā.
Gadījumos, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pašvaldība, atbilstoši valstī noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, piešķirs atlīdzību proporcionāli dienu skaitam, kurā veikti šie pienākumi.
Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs palikšana savā ģimenē nav pieļaujama. Šī aprūpe tiek nodrošināta līdz brīdim, kad bērns var atgriezties pie ģimenes vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam tiek nodibināta aizbildnība vai arī viņš tiek ievietots bērnu aprūpes iestādē. Savukārt specializētā audžuģimene ir audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe.
Tiesības pieprasīt minētos pabalstus ir audžuģimenei, kurā ar Ogres novada bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un kura ar Ogres novada Sociālo dienestu ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Šogad bijušajā Ogres novadā šāda veida palīdzība plānota 38 bērniem, Ikšķiles novadā – 1, Ķeguma novadā – 1, bet Lielvārdes novadā – 12 bērniem audžuģimenēs.
Pieņemtie saistošie noteikumi “Par palīdzību audžuģimenei” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos 2022. gada 1. janvārī spēku zaudēs visi četri līdzšinējie saistošie noteikumi.