Otrdiena, 9. februāris, 2021 12:05

Pieņemts Ķeguma novada pašvaldības budžets

kegumanovads.lv
Pieņemts Ķeguma novada pašvaldības budžets
Otrdiena, 9. februāris, 2021 12:05

Pieņemts Ķeguma novada pašvaldības budžets

kegumanovads.lv

4.februāra Ķeguma novada domes sēdē deputātu vairākums atbalstīja lēmumprojektu par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2021.gadam.
"Par" balsoja: R.Ūzuls, V.Samohins, R.Ozols, V.Teicāns, G.Vērītis, T.Vaļevko, D.Māliņa, V.Pastars, I.Zemnieks, J.Siliņš, K.Reķis, "atturējās" – P.Kotāns. Uz sēdi nebija ieradies K.Rūde, O.Meiris un I.Smirnovs.

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Ķeguma novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko veido Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, Rembates pagasts un Tomes pagasts. Ķeguma novada teritorijas platība ir 492 km2, novada perimetrs ir 110 km.

2021.gada Ķeguma novada pašvaldības budžetā ir noteiktas vairākas prioritātes – publiskās infrastruktūras labiekārtošana un modernizācija, ielu seguma atjaunošana, siltummezglu izbūve. Tāpat liela finanšu daļa atvēlēta izglītības iestādēm un to vides pieejamības uzlabošanai.

Sastādītais budžets ir vērsts arī uz kvalitatīvu dzīves vides radīšanu, rūpējoties par jau esošajiem Ķeguma novada iedzīvotājiem un plānojot piesaistīt jaunus novada iedzīvotājus. Šajā gadā plānots veikt nozīmīgas investīcijas, labiekārtošanas, vides kvalitātes uzlabošanas un pieejamības darbos.

Iedzīvotāji

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2020.gada 1.jūliju novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 5552 iedzīvotāji.

Iedzīvotāju vecuma struktūra

No novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita 851 ir līdz darbspējas vecumam, 3596 – darbspējas vecumā un 1210 – virs darbspējas vecuma. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2020.gada decembri ir 4,1% (uz 2019.gada 31.decembri –3,1%).

Pašvaldības budžets

Likums "Par valsts budžetu 2021.gadam" Saeimā pieņemts 2020.gada 2.decembrī, izsludināts – 2020.gada 11.decembrī. Ķeguma novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likuma “Par pašvaldību budžetiem" 15.panta noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumos, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ķeguma novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Ķeguma novada pašvaldības budžetu veido pamatbudžets, autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 2021. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada beigām plānots 140 281 EUR apmērā šeit: 

