Trešdiena, 20. aprīlis, 2022 11:08

Pieņemts lēmums par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē

Pieņemts lēmums par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta lēmumu "Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ziedlejas", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. izstrādes uzsākšanu" atļauts uzsākt lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ziedlejas", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr.74800050182, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, (turpmāk – Lokālplānojums) izstrādi.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus nekustamā īpašuma "Ziedlejas", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošās zemes vienības izmantošanai savrupmāju apbūves attīstībai.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienības īpašnieks, fiziskā persona. 

