Ceturtdien, 27. janvārī, Ogres novada pašvaldības domes deputāti pieņēma Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmumi apstiprināti  80 984 713 eiro apjomā un izdevumi – 115 695 291 eiro apjomā. Kopā ar budžeta atlikumu 17 324 686 eiro un kredītresursiem 27 376 204 eiro pieejamie finanšu līdzekļi 125 685 603 eiro apmērā.

Aizņēmumu atmaksai šī gada budžetā tiks izlietoti 5 500 446 eiro.

Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir:

-attīstīt pašvaldības teritorijas un nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību visās novada teritoriālajās vienībās;

-pilnveidot un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;

-pilnveidot sociālo darbu, nodrošinot sociālo atbalstu maznodrošinātajai novada iedzīvotāju daļai.

Līdztekus pašvaldībām noteikto pastāvīgo funkciju izpildei un pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 2022. gadā Ogres novadā tiks turpināti jau iesāktie infrastruktūras attīstības projekti, kā arī izstrādāti projektu pieteikumi, lai, piesaistot investīcijas un aizņēmumus, varētu nodrošināt nepārtrauktu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Paskaidrojuma raksts par Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžetu šeit:

