Uz novadnieku jautājumiem atbildēja uzņēmuma pārstāvji – «Rīgas mežu» Mežsaimniecības daļas vadītājs Modris Martinovs, Juglas mežniecības mežzinis Andris Upenieks un dabas eksperts Gatis Eriņš.
Modris Martinovs informēja, ka no šī gada rudens līdz 2026. gada beigām mežizstrādes darbi norisināsies vides izglītības centra «EkVidO» teritorijā, tā apkārtnē un pie Lībieškalna. Tur paredzēts veikt sanitārās izlases cirtes apmēram 200 hektāru platībā, galvenokārt izzāģējot kaitēkļu – tostarp egļu astoņzobu mizgrauža – bojātos kokus. Kā izrādās, mizgrauža bojātās mežu platības no 600 hektāriem tagad ir pieaugušas līdz aptuveni 6000 hektāriem.
Savukārt 2026. gadā darbi tiks uzsākti arī meža masīvā pie autoceļa P5 «Tīnūži–Ogre» un pie Dubkalnu karjera, kopumā aptverot vēl apmēram 90 hektāru platību. Kā norādīja Andris Upenieks, visticamāk, darbus varētu sākt vasarā, pēc putnu ligzdošanas laika. Arī tur paredzētas izlases cirtes un atvērumu veidošana, lai veicinātu meža dabisku atjaunošanos. Ap rekreācijas objektiem tiks pilnībā izzāģēti bīstamie un kaitēkļu bojātie koki, balstoties uz Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu.
Tikšanās sākumā tika akcentēts plānotās mežizstrādes un sanitāro ciršu mērķis – sakopt mežu, lai novērstu riskus teritoriju apmeklētājiem un nodrošinātu daudzveidīgu un noturīgu mežaudžu attīstību, kā arī pēctecīgu audžu atjaunošanu. Uzņēmuma pārstāvji uzsvēra, ka, veicot darbus, tiks ievērots dabas vērtību saglabāšanas princips.
Vaicā iedzīvotāji
Pirmais jautājums, kas izskanēja no iedzīvotājiem, bija saistīts ar slēpošanas trasi – vai tā ziemā būs pieejama un darba kārtībā? «Rīgas meži» skaidroja, ka lielākā daļa darbu plānoti pēc slēpošanas sezonas, tomēr daļu iecerēts paveikt jau šī gada nogalē, lai novērstu bīstamās situācijas, kas varētu rasties bojāto koku dēļ slēpošanas trases tuvumā.
Iedzīvotājus interesēja arī, vai mežos tiks izmantota smagā tehnika. Uzņēmums norādīja, ka, visticamāk, koku zāģēšana notiks ar rokām, jo lielās tehnikas izmantošana konkrētajās vietās būtu apgrūtinoša mitruma dēļ, kā arī radītu dziļas rises. Darbu veikšanai, visticamāk, tiks piesaistīta specializēta tehnika – tā dēvētais dzelzs zirgs.
Sarunā izskanēja arī jautājums par koku sugām, kas tiks stādītas vietā. Eksperti skaidroja, ka, veicot meža atjaunošanu, «Rīgas meži» cenšas diversificēt koku sugas. Galvenokārt plānots stādīt priedes un bērzus, taču nav izslēgtas arī egles, jo mizgrauzis varētu tās apdraudēt vien pēc 40, 50 gadiem. Par konkrētajām sugām lems, izvērtējot tā brīža apstākļus un sadarbojoties ar mežsargiem. Uzreiz pēc tam tika vaicāts, kā uzņēmums ierobežo mizgrauža izplatību. Uzņēmums skaidroja, ka šim nolūkam tiek izmantoti īpaši feromonu slazdi, kas kaitēkli pievilina ar smaržu.
Savukārt uz jautājumu, vai iedzīvotāji varēs piedalīties koku stādīšanā, «Rīgas meži» atbildēja apstiprinoši – šis jautājums esot diskutējams un no uzņēmuma puses pat ļoti atbalstāms.
Darbu plāns būs līdzīgs visās teritorijās – paredzēta koku zāģēšana, kokmateriālu un zaru izvešana, ceļu sakārtošana, kā arī meža dabiskās un mākslīgās atjaunošanas veicināšana. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma tiks veidoti arī rekreācijas objekti, piemēram, galdi, soli vai drošas ugunskura vietas. Darbi var notikt vienlaikus vairākās vietās vai arī tikt uz laiku pārtraukti nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā.
«Rīgas meži» laipni aicina jebkuru interesentu līdz 19. novembrim sniegt konstruktīvus viedokļus un ierosinājumus par plānotajiem darbiem, sūtot tos uz e-pastu . Tāpat pastāv iespēja vērsties pie uzņēmuma ar komentāriem sociālajos medijos. Ja būs nepieciešams, plāni un termiņi tikšot koriģēti.
****
UZZIŅA
Sanitārā izlases cirte: uzlabo meža veselības stāvokli, izcērtot kokus, kas bojāti ar slimībām vai kaitēkļiem, tādējādi samazinot to izplatības risku.
Kopšanas cirte: veicina koku augšanu un uzlabo mežaudzes sastāvu, izcērtot neatbilstošus vai traucējošus kokus un krūmus, lai stiprinātu veselīgu un stabilu mežaudzi.
Vienlaidus izlases cirte: nodrošina labākus augšanas apstākļus un vairāk gaismas jaunajiem kokiem, sekmējot dabisku meža atjaunošanos.
Grupu izlases cirte (atvērumi): veido nelielus atvērumus, kas nodrošina vairāk gaismas un labākus apstākļus jauno koku augšanai, tādējādi veicinot meža atjaunošanos.