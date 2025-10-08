Pieprasījums pēc palīdzības Bērnu un pusaudžu resursu centrā šogad teju dubultojies

Uz 1.oktobri rindā pēc palīdzības centrā gaida 803 jaunieši, no kuriem 474 gaida uzņemšanu kādā no programmām Rīgā. Salīdzinoši 2023. un 2024.gada 1.oktobrī rindā gaidīja apmēram 450 pusaudži.
Līdz šī gada 1.oktobrim palīdzību BPRC saņēmuši vairāk nekā 10 000 jauniešu, no kuriem 2352 saņēma ilgstošu palīdzību speciālistu vadītās atbalsta programmās.
No reģionālajām filiālēm lielākais pieprasījums pēc palīdzības ir Daugavpilī, kur rindā gaida 87 jaunieši, un Liepājā, kur palīdzību gaida 74 pusaudži.
Papildus šogad pirmo reizi Latvijā pusaudžiem un jauniešiem nodrošināta iespēja saņemt digitālo terapiju, kurā līdz 1.oktobrim palīdzību saņēmuši vairāk nekā 800 jaunieši, atzīmē centrā.
Lai pievērstu uzmanību emocionālajai labklājībai un mazinātu aizspriedumus par garīgo veselību, 10.oktobrī centrs atzīmēs Pasaules mentālās veselības dienu.
BPRC filiālēs Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Rēzeknē, Ventspilī, Tukumā un Daugavpilī rīkos pasākumus, lai pievērstu uzmanību mentālās veselības nozīmei un sniegtu atbalstu bērniem, pusaudžiem, viņu vecākiem un speciālistiem.
Šogad centrā vēlas izcelt vienu no trauksmes spektra traucējumiem - obsesīvi kompulsīvos traucējumus (OKT).
BPRC vērš uzmanību, ka šogad ir dubultojies to pusaudžu skaits, kuri vēršas pēc palīdzības, kā galveno grūtību minot trauksmi. Viens no traucējumiem, kas cieši saistīts ar trauksmi, ir OKT - stāvoklis, kurā cilvēks piedzīvo uzmācīgas domas vai idejas un veic atkārtotas, rituālas darbības, lai mazinātu ar šīm domām saistīto trauksmi.
No OKT cieš vidēji 1% līdz 3% pusaudžu pasaulē, un arī BPRC novērojumi atbilst šiem rādītājiem.
Obsesijas ir spēcīgas, bieži pret cilvēka gribu radušās domas vai idejas, piemēram, bailes no inficēšanās, bailes nodarīt pāri sev vai citiem, pārmērīga vajadzība pēc noteiktas kārtības vai "pareizības", kas rada spēcīgu trauksmi, skaidro centrā. Kompulsijas ir uzvedība jeb darbības, ko veic, lai mazinātu domu izraisīto trauksmi - piemēram, pārmērīga higiēna, kārtošana, pārbaudīšana vai izvairīšanās no noteiktām situācijām.
Kaut arī ikvienam cilvēkam reizēm rodas uzmācīgas domas vai vēlme atkārtot kādu darbību, OKT gadījumā tas ir ilgstoši un nepāriet pats no sevis, skaidro speciālisti.
Vecāki var pamanīt, ka bērns regulāri veic noteiktus rituālus, kļūst ļoti noraizējies, ja kaut kas nav "pareizi", cenšas visu kontrolēt, pārspīlēti vai vienā noteiktā veidā kārto lietas vai izvairās no konkrētām situācijām, norāda BPRC.
Dažkārt grūtības kļūst pamanāmas tikai tad, kad tās jau sāk būtiski ietekmēt jaunieša ikdienu - rodas problēmas koncentrēties, pasliktinās sekmes skolā, parādās izteikts perfekcionisms vai sociāla noslēgšanās.
BPRC uzsver, ka viena no efektīvākajām terapijām simptomu mazināšanai un kontroles atgūšanai pār savu dzīvi ir kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT), un bieži nepieciešama intensīva multidisciplināra palīdzība, kad vairāki speciālisti atbalsta pusaudzi un viņa ģimeni, lai sasniegtu rezultātu.
Šādu atbalstu BPRC nodrošina bez maksas, un papildus ir pieejama arī bezmaksas tiešsaistes lekcija par OKT, lai sniegtu izpratni vecākiem un speciālistiem, kā atpazīt un atbalstīt jauniešus ar šīm grūtībām.
Centrā atgādina, ka tas ikdienā bezmaksas nodrošina speciālistu konsultācijas un mentālās veselības atbalstu, kā arī piedāvā tiešsaistes lekciju kursus. Tāpat pieejamas arī digitālās terapijas programmas jauniešiem un citi mentālās veselības pakalpojumi. Lai vērstos pēc palīdzības, nav vajadzīgs speciālista nosūtījums, un palīdzība ir bezmaksas.