“Visā Latvijā ir tik daudz cilvēku, ar kuriem mēs varam lepoties – ikvienam no mums ir zināms kāds piemērs, par ko gribētos pastāstīt citiem. “Latvijas Lepnums” ir iespēja šiem iedvesmas stāstiem tapt sadzirdētiem un vienot mūs kopīgā lepnumā par savu valsti un tās cilvēkiem,” pauž TV3 Group Latvijā vadītājs Mindaugas Rakauskas.
Svinīgā godināšanas ceremonija ir kļuvusi par tradīciju, kas aicina novērtēt cilvēkus, kuri ik dienas ir mums līdzās, iepazīstinot ar stāstiem par izciliem, sirsnīgiem, labiem cilvēkiem, kuri ir tepat starp mums. Laureātiem apbalvojumu pasniedz gan Latvijā atpazīstamas personības, gan arī balvu saņēmējiem svarīgi cilvēki, ar ko krustojušies dzīves ceļi.
”Latvijas Lepnuma” balvas ik gadu tiek piešķirtas ļoti dažādās nominācijās, uzsverot labo darbu daudzveidību. Pagājušajā gadā laureāti tika godināti kategorijās “Ģimene”, “Jaunietis”, “Atbalsts līdzcilvēkiem”, “Vairāk nekā pienākums”, “Glābējs”, “Cilvēks cilvēkam”, “Skolotājs”, “Novadnieks”, “Vecmāmiņa” un “Ar spēku sirdī”.
Visu iepriekšējo gadu ”Latvijas Lepnums” balvas ieguvējus var iepazīt šeit:
“Latvijas Lepnums“ ir mediju grupas TV3 Group projekts, kas jau 19. reizi svinīgajā godināšanas ceremonijā apbalvos līdzcilvēkus, kuri ar savu darbu un pašaizliedzību padarījuši Latviju labāku, veicinot pozitīvas pārmaiņas, vairojot iejūtību, iekļaušanu, uzlabojot cilvēku savstarpējās attiecības un sabiedrības domu, lai ikvienam no mums ir iemesls regulāri izteikt vārdus “Es ar Tevi lepojos!”
Dalies ar savu cilvēcības stāstu šeit: