Ogres novada pašvaldībā tika saņemts biedrības “Ogres basketbola klubs” valdes locekļa Jāņa Laganovska iesniegums ar 2021.gadā piešķirtā finansējuma izlietojuma atšifrējumu un izdevumu tāmi atlikušajam periodam 2021.gadā ar lūgumu piešķirt 90 000 eiro finansējumu biedrības darbības nodrošināšanai.
2020./2021. gada sezonā Ogres basketbola klubs izcīnīja bronzas medaļas Latvijas-Igaunijas līgā, savukārt Latvijas Basketbola līgas play-off spēlēs, nokļūstot līdz cīņai par bronzas medaļu, cīņa beidzās Covid-19 gadījuma dēļ komandā ar vienu uzvaru pār basketbola klubu Liepāja.
Ogres Basketbola kluba treneri popularizējuši Ogres novada vārdu Latvijā un starptautiskā mērogā, pārstāvot Nacionālās Jaunatnes izlases, – treneri Nikolajs Mazurs, Uldis Švēde un Dāvis Feikners darbojušies Latvijas U-19 izlases treneru kolektīvā, ģenerālmenedžeris Jānis Laganovskis darbojies U-18 un U-19 Latvijas Jaunatnes izlasēs kā komandu menedžeris. Ogres novada vārdu pasaulē nesis fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners, piedaloties Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā Pasaules, ar 3x3 Latvijas basketbola izlasi izcīnot olimpisko zelta medaļu.
Ogres basketbola klubs ir spēcīga Latvijā un Baltijā konkurētspējīga basketbola organizācija, kas sniedz iespēju labākajiem Ogres Basketbola skolas audzēkņiem turpināt profesionālu sportistu gaitas Ogrē.
Piesaistot basketbola klubam profesionālu fiziskās sagatavotības treneri un fizioterapeitu, arī basketbola skolas jauniešiem ir iespēja izmantot profesionāļu zināšanas, kuras viņi sniedz audzēkņiem saistībā ar vispārējo fizisko attīstību, veselīgu ķermeni un uzturu. Audzēkņiem ir iespēja gūt pieredzi profesionālās spēlēs, veicot tehniskos pienākumus, kā arī piedaloties aktīvā fanu kustībā, kura ir guvusi plašu atpazīstamību valstiskā mērogā. Savukārt Ogres Basketbola kluba sportisti piedalās dažādās Ogres Basketbola skolas un Ogres novada organizētās aktivitātes, daloties ar savām zināšanām un pieredzi, tādējādi iedvesmojot jauniešus aktīviem treniņiem, dalībai sportiskās un fiziskās aktivitātēs un nometnēs.
2021.gadā plānotais Ogres basketbola klubam nepieciešamais finansējums saskaņā ar 2020.gadā saņemto informāciju bija 450 000 eiro, no kuras tika piešķirti 195 000 euro, kas liecina, ka daļu nepieciešamā finansējuma basketbola klubam ir izdevies piesaistīt no sponsoriem, taču, lai veiksmīgi uzsākto jauno 2021./2022.gada sezonu un startētu Latvijas Basketbola 1.līgā un Latvijas-Igaunijas līgā, klubam nepieciešams papildu finansiāls atbalsts.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pirms balsojuma aicināja deputātus atbalstīt Ogres basketbola klubu, uzsverot, ka šādu finansējumu var saņemt ikviens sporta klubs ar nozīmīgiem sasniegumiem augstākajā līgā, jo Ogres novada pašvaldība atbalsta sportu un veselīgu dzīvesveidu.
“Ogres basketbola kluba pamatsastāvā ir mūsu pašu basketbola skolas audzēkņi. Kopš Ogrē ir basketbola klubs, audzēkņu pieplūdums basketbola skolā ir palielinājies par 20%. Es gribētu, lai šī pozitīvā pieredze turpinās. Basketbola klubs veiksmīgi nes savu vārdu un reklamē Ogres novadu, - tas ir mūsu veiksmes stāsts, jo 90% no spēlētājiem ir basketbola skolas audzēkņi. Basketbola klubs jau vairākus gadus cīnās par medaļām un tās arī iegūst. Es ceru, ka ar jūsu atbalstu mēs turpināsim atbalstīt sportu un popularizēt mūsu novada vārdu ne tikai Latvijā, Baltijā, bet arī pasaulē,” uzsvēra domes priekšsēdētājs.
Deputāti nolēma piešķirt finansējumu 90 000 eiro apmērā biedrībai “Ogres basketbola klubs” no budžeta sadaļas “Komandas vai individuālo sacensību dalībnieku atbalstam” biedrības darbības nodrošināšanai.