Ogres novada pašvaldība 7. janvārī saņēma SIA “NPGD” iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu 5000 eiro pilnmetrāžas spēlfilmas “Neredzamais cietoksnis” demonstrācijas materiāla izveidei. Iesniegumā norādīts, ka filmas demonstrācijas materiāla vairākas epizodes tiks filmētas Ogres novadā, filmēšanas procesā iesaistot novada iedzīvotājus un izmantojot Ogres novada infrastruktūru. Uzfilmētais materiāls kalpos projekta finansējuma piesaistei un pilnu filmas ražošanas procesu ir paredzēts veikt vairākās Ogres novada vietās – dabas parkā “Ogres Zilie kalni, “Selēku” mājās pie Selēku ezera, Ķeipenes pagastā, Vatrānes pils drupās un citur.
Filmas demonstrācijas materiāla izveides procesā un publiskošanā tiktu popularizēta Ogres novada tūrisma objektu un kultūras aktivitāšu atpazīstamība, kā arī popularizēts Ogres novada tēls kopumā, kā rezultātā Ogres novadam tiktu piesaistīti jauni tūristi un citi interesenti, kas savukārt veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Ogres novadā un celtu dzīves līmeņa kvalitāti Ogres novada iedzīvotājiem.
Iesniegumā filmas veidotāji norāda, ka spēlfilma “Neredzamais cietoksnis” ir balstīta vēsturiskas personas, 19. latviešu grenadieru divīzijas izlūkbataljona komandiera un vēlākā disidenta Ernesta Laumaņa dzīvesstāstā, kas atklāj un izskaidro to tūkstošu vīru motivāciju, kuri ziedoja savas dzīves, cīnoties leģionāru rindās.
Sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicināja kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu: “Filma ir stāsts par leģionāriem. Šis stāsts līdz galam nav izstāstīts. Kāpēc cilvēki gāja leģionā, kāpēc cīnījās? Viena grupa uzskata viņus par fašistiem, otra grupa – par varoņiem, bet, kā paši leģionāri teikuši, – varbūt sabiedrotais mums nebija īstais, bet pretinieks bija īstais. Viņi cīnījās par to, ko bija pārdzīvojuši Baigajā gadā, savu tautiešu, brāļu un māsu izsūtīšanu Sibīrijā, kas mira bada nāvē. Viņi cīnījās par tiem Latvijas armijas karavīriem, kuri tika nošauti Krievijas okupācijas rezultātā vai tika nomocīti čekas kambaros. Jā, mūsu vectēvi bija uzvilkuši svešu formu, bet viņi cīnījās, lai Latvija būtu brīva. Ja nebūtu Kurzemes katls, daudzi nebūtu paspējuši pārbēgt uz Zviedriju un nokļūt drošā vietā, viņu cīņas rezultātā tas varēja notiks. Viņi nekaroja par fašistisko Vāciju, to arī Nirnbergas starptautiskā tiesa ir atzinusi. Šis stāsts mums līdz galam ir jāstāsta pašiem sev un arī Latvijā dzīvojošajiem sveštautiešiem, lai saprastu, kas ir Latviešu leģions un par ko tas cīnījās. Tā ir mūsu vēsture.”
Ņemot vērā minēto, turklāt viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, dome lēma piešķirt SIA “NPGD” finansējumu 3000 eiro no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pilnmetrāžas spēlfilmas “Neredzamais cietoksnis” demonstrācijas materiāla izveidei – filmēšanas epizožu, montāžas, krāsu korekcijas un skaņas apstrādes darbu veikšanai.